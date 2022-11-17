杜絕賄選傳聞　鍾東錦喊「絕不買票」：再有謊稱隨時提告

▲苗栗縣長候選人鍾東錦。（圖／鍾東錦競辦提供）

記者詹宜庭／台北報導

無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部17日表示，上個月已簽下清廉參政連署書，呼籲同陣營候選人「絕對不能買票」。然而，近期卻不斷有傳言，有心人士想要透過栽贓嫁禍手段，影響選舉；因此鍾東錦競總宣布，如果有任何人假借鍾東錦個人或競選團隊的名義謊稱買票，皆已請律師團準備好隨時提出告訴，並請檢警調秉持獨立與公正性偵辦賄選，還給苗栗鄉親一個乾淨的選舉。

鍾東錦競選總部指出，日前聽聞最高檢察署邢檢察總長、高等檢察署檢察長張斗輝、警政署署長黃明昭、調查局長吳俊力等查察賄選重要幹部都齊聚苗栗，令人感到相當欣慰，希望警察、調查站和司法單位能夠秉持良心，保持應有的獨立性，秉公偵辦賄選案件。尤其近日來，總部不斷有熱心鄉親提供訊息指出，對手企圖藉由各種栽贓、誣衊的手段，把賄選和鍾東錦競選總部扯上關係，他們主要目的，就是要幫民進黨來對付鍾東錦。

因此，競選總部也請律師團協助蒐證，如發現坊間有人散佈不實訊息，將立即提出刑法第310條誹謗以及公務人員選舉罷免法第104條，意圖使人不當選之訴。

競選總部指出，鍾東錦早在10月底就主動簽下「清廉參政」連署書，呼籲同陣營之里長、村長、鄉鎮市長、代表、縣議員，絕對不能買票，同時提醒鄉親珍惜寶貴的一票，絕對不要賣票，請全體縣民共同拒絕賄選。反觀其他候選人至今並未做出表態，如今卻傳出有心人士疑似故意散播買票訊息，把和鍾東錦完全無關的候選人連結在一起。對此，鍾東錦重申，堅決拒絕賄選，將透過這次選舉，帶頭淨化選風，洗刷苗栗賄選傳聞不斷的污名。

鍾東錦競選總部指出，民主政治是中華民國的驕傲，但這場選舉卻讓我們看到一黨獨霸的政權，利用國家機器打壓異己，試圖影響選舉的公平性，這不但嚴重傷害民主法治的體制，更讓整個國家面臨重大危機。因此，他們再次呼籲檢警調人員，勇於對抗威權、勇於向民進黨說不，如此才能讓中華民國走回正軌，讓人民擁有最基本的公平選舉權。