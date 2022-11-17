蔣萬安妻挺肚代夫拜票　支持者憂喊「不要拉她手」、攤商送花生祝福

▲石舫亘到華榮市場掃街拜票。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

台北市長候選人蔣萬安太太石舫亘今（17）天依舊代夫出征，前往士林華榮市場向攤商及採買民眾懇託、問候；過程中民眾不少民眾上前合影，還有支持者在旁擔挺肚6個月的石舫亘太累，大喊「不要拉她的手喔」。原預計1小時的行程，多延遲了半小時才結束，展現石舫亘的高人氣。

石舫亘「牽手作夥行、萬安百面贏」第三站來到華榮市場，由自治會長張銘源，與台北市議員張斯綱、候選人林杏兒，還有多位在地里長陪同，一一向攤商及採買民眾問候。

過程中，有攤商貼心送上果汁給石舫亘解渴；還有人送上「好彩頭」菜籃，預祝蔣萬安高票當選；更有老闆炒了兩包花生米，祝福團隊「好事花（發）生」；也有小吃攤商體恤團隊，特意準備兩袋漢堡送給大家墊墊肚子。

石舫亘則表示，這幾天牽手作夥行的過程中，感受到攤商滿滿的熱情，也遇到很多市民緊握我的雙手，「堅定地給我和萬安支持鼓勵，而這些都是我們繼續勇敢向前的動力。」

石舫亘也說，「三寶」這幾天陪媽媽掃街拜票，獲得好多叔叔阿姨、阿公阿嬤的愛與祝福，謝謝這麼多人歡迎「三寶」的到來，期待未來「三寶」和市民的孩子們，在台北一起快樂長大。



