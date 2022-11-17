辣個男人回來了！柯志恩黃金周末「合體4大咖」　韓國瑜首站台

▲柯志恩公布周末造勢行程。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

記者許宥孺／高雄報導

九合一大選倒數9天，國民黨高雄市長候選人柯志恩預告，將在選前黃金周末(20日)，於橋頭台糖花卉中心旁大草皮舉辦大型造勢，她也公布將到場的4大咖名單，包括韓國瑜、張善政、李四川、朱立倫，這也是韓國瑜首次公開替柯志恩站台。

柯志恩昨晚於三民區保安宮前開講，在台上激動表示，「11月20日你們將可以看到，第一個創造奇蹟的人，你們可以看到第二個將要創造奇蹟的人」，台下支持者也給予熱烈歡呼和尖叫。

▲柯志恩對支持者喊：「11月20日你們將可以看到，第一個創造奇蹟的人。（圖／記者許宥孺翻攝）

柯志恩今日受訪時證實，周末將與韓國瑜、張善政、李四川、朱立倫合體，但不會安排大進場。競辦也公布這周末大型造勢活動細節，將於20日下午2點30分，於橋頭台糖花卉中心旁大草皮舉行黃金周團結大會，並以「高雄奇蹟，人民作主」為口號，宣傳圖片上則有國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜、桃園市長候選人張善政，以及前高雄市副市長李四川。

▲韓國瑜上月到高雄替許采蓁站台。（資料圖／記者賴文萱攝）

事實上，這是韓國瑜首次公開替柯志恩站台，上次到高雄公開露面，是替前議長許崑源的女兒許采蓁輔選，後續也僅以錄製影片的方式替候選人拉票。