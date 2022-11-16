館長直球對決侯友宜「2024你會選總統嗎」　他「里長論」巧妙回答

記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢16日晚間專訪新北市長侯友宜，直球對決提問最多人想知道的「會參選2024總統嗎」。對此侯友宜以「里長論」來回應館長的提問，強調不管做什麼職位，都是在為國家人民做事。

館長提問表示，「林佳龍部長問了二十幾次，你要不要選總統，當然我們也要趕上這個話題，2024年您的意思呢？」

侯友宜回應表示，像他從基層歷練到警政高層，在歷練過每個職位的當下，都是想把那個職位做好，其實每個職位的目標，都是為國家人民做事。

▲侯友宜用「里長論」回答館長的問題。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



侯友宜說，他常說一件事，職位沒有分大跟小，他可以選得上市長，不見得有機會選上里長，他可以當好刑警，不見得可以當好一個刑事組長，每一個職位的目的都要把它做好。

侯友宜強調，職位沒有分大小，像館長以前是軍人保家衛國，他當警察就維護社會治安，都是在為國家做事，其實他的想法都很單純，都是把事情做好。

館長追問，也就是說，目前只要先拚市長，把市長做好再說，時間到了到時候再說，現在說太早，是這樣子嗎？

▲侯友宜強調，職位不分大小，最重要的是把當下的事情做好。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



侯友宜表示，先把現在的事情做好比較重要，就像館長在中槍的那一剎那，說不定當時就「沒有了」，或者館長20年前是否有想過，現在可以坐在這個位子，一定是過去經歷過多少挫折與努力，才能現在坐在這個地方。

侯友宜說，就像他以前當警察打槍戰的時候，不是官階高的就不會中槍，官階低的才會中槍，一切都是靠團隊，大家把自己的角色扮演好。