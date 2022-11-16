蔡英文喊陳時中衝大安區最高票　路人大叫：採購黑箱鹹豬手

▲蔡英文、陳時中、陳其邁今晚前往永康公園開講。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數10天就要投票，民進黨候選人陳時中16日晚間連趕兩場開講活動，身兼黨主席的總統蔡英文與會力挺，高雄市長陳其邁也北上助講。蔡英文致詞時說，陳時中帶領台灣走出疫情，過程中被攻擊多少次，連選舉過程都被攻擊到不合理的程度，但他仍能維持冷靜，面對種種困難，「就是陳時中了！」不過，蔡英文及陳時中在致詞過程中，3度遇到民眾在對街和會場內抗議，有民眾大罵「採購黑箱鹹豬手」，旋遭維安人員帶離現場。

蔡英文今晚致詞打趣說，在大安區能看到這麼多人聚在一起很不簡單，她也是在大安區住過很久的人，知道大安區是什麼樣的情況，2020年她在大安區得票率達48.89％，民進黨候選人能夠在大安區拿到最高票，確實是很少有。她面對民眾歡呼說，這次也要讓陳時中拿到大安區的最高票，「不錯，我現在對大安區越來越有信心了。」

蔡英文說，陳時中帶領台灣走出疫情，過程中被攻擊多少次，連選舉過程中都被攻擊到不合理的程度，當陳帶領團隊前進時，面對不合理的攻擊，還要維持自己的冷靜，同時面對種種困難。因此，蔡英文說，她要告訴大家，台北市要進步就需要這樣的領導人，「就是陳時中」。

陳其邁則談及，全台灣城市進步很快，例如新竹市，在前市長林智堅任內脫胎換骨，而且很有人味，一個建設要做到有人性的關懷不簡單，而陳時中在台灣人最困難的時候，展現鋼鐵意志，晚上都還守在中央流行疫情指揮中心，900多天跟台灣人共同防疫，讓陳擔任市長，沒有台北市不能克服的挑戰。

陳時中表示，選舉只剩下10天，希望大家拉票、催票、固票，並且一定要去投票，自己才有可能當選。看到陳其邁到這裡，也覺得非常高興，想起防疫初期陳其邁擔任行政院副院長，督導衛福部，可以說是「指揮官的指揮官」。