柯志恩仁武大社鳥松大樹車隊掃街　小編化身轉播員嗨翻直播

▲柯志恩今（16）日接續進行車隊掃街、拉抬選情。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）



政治中心／高雄報導

柯志恩今（16）日接續進行車隊掃街，來到仁武、大社、鳥松、大樹地區與市議員吳利成以及張惟晴議員候選人共同拉抬選情，另外許慧玉議員服務團隊也陪同，共同向選民推薦市長候選人柯志恩，為高雄迎來新氣象。有別於前幾日的車隊掃街，今日活動特別安排小編現場實況轉播，更夾帶歌曲、舞蹈等，為掃街直播增添火花及色彩。

柯志恩車隊掃街今日從仁武區開始，沿途民眾熱情招呼，更有店家聽聞車隊經過，熱情地拿出柯志恩的扇子揮舞支持。除此之外，車隊行經路線不僅有民眾騎車伴隨，更有支持者鳴放鞭炮、煙火，民眾紛紛展現對於柯志恩、吳利成以及張惟晴的支持與鼓勵。

在掃街過程中，柯志恩以及議員候選人們也不忘與鄉親朋友熱情揮手，也不時對直播鏡頭比起愛心、三號手勢，積極把握每分每秒的機會，希望在選前倒數的階段催出民眾最大力的支持。

另外柯志恩團隊也安排小編輪番上陣大秀才藝，從主持、跳舞甚至到麥克風手樣樣精通，與網友在車掃期間直播互動，更成為直播中的一大亮點。柯志恩表示，希望透過給年輕朋友多一點機會，發揮創意，讓選舉節奏可以更活潑，也展現出有別於以往制式化的掃街模式。

選戰倒數十天，柯志恩競選辦公室表示，將持續以各區車隊掃街、廟口開講以及黃金周、選前之夜等大型造勢活動，「凝聚高雄翻轉的聲音，再創港都奇蹟。」