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快訊／高虹安遭檢舉詐領立委助理費　調查局報請北檢專案偵辦

▲高虹安。（圖／記者陳凱力攝）

▲高虹安遭檢舉詐領立委助理費案，將由台北地檢署指揮調查局偵辦。（圖／記者陳凱力攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安遭爆料詐領立委助理費，利用在永齡基金會年薪600萬元的男友李忠庭當人頭助理，申報公費補助，涉嫌《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物等罪，調查局北機站接獲檢舉展開蒐證後，近日將報請台北地檢署，由檢肅黑金專組檢察官指揮偵辦。

國民黨新竹市長候選人林耕仁陣營日前踢爆，高虹安立委任內，聘用男友當公費助理，周刊媒體隨後也刊出13頁高虹安的助理薪資內帳明細，質疑高虹安浮報助理薪資，助理因被「低薪高報」的收入，都要上繳委員辦公室當公積金。

據了解，1名自稱吹哨者的民眾，日前已向調查局檢舉，他質疑李忠庭很少近出高虹安的立委辦公室，也沒有進行立法院辦公室的實質工作，而高虹安2020年到2021年用李忠庭名義申請的公費助理補助款，都沒有用在立委公務上，檢舉人進一步質疑，李忠庭與高虹安金錢往來密切，近期新竹市長選舉，高虹安地方事務與辦公室資金都要由李忠庭掌管，形同是高虹安的實質大掌櫃。

而調查局北機站獲報後，持續進行相關蒐證，近日將報請北檢檢肅黑金專組檢察官指揮偵辦，全面檢視蒐證進度後，決定是否進行搜索。據了解，林耕仁團隊方面也同步在準備相關資料，未來也將視辦案單位需要，提供立委辦公室過去2年開銷支用等單據做為偵辦參考。

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