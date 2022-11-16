柯文哲「黃金周」拉抬高虹安、黃珊珊　選前之夜「先新竹後台北」





▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

九合一大選倒數10天，各縣市首長選戰激烈；身兼民眾黨最強母雞的黨主席柯文哲，預計黃金周19日到新竹參加新竹市長候選人高虹安的造勢活動，然後20日為無黨籍候選人黃珊珊站台。此外，柯文哲也將於21日至25日請假，為民眾黨提名的人候選人「大車掃」，而選前之夜也確定要採「趕場」方式，先到新竹，最後回台北，在市府前廣場替無黨籍候選人黃珊珊站台，做最後的衝刺催票。

柯文哲近期已開始利用每天平日下午時段，向北市府請假2、3小時，到鄰近縣市替候選人輔選，包括15日下午到桃園替市長候選人賴香伶掃街拜票，16日傍晚與民眾黨台北市議員候選人張志豪徒步掃街。

民眾黨於11月12日從高雄啟動「全國大車掃」，偕同選戰小組召集人蔡壁如、高雄市黨部主委馮啟彥，以及各選區議員候選人，盼將第一站高雄做為改變台灣的起點；而14日至18日的車掃地點，分別為台南、嘉義、雲林、彰化、苗栗與桃園，但因柯文哲還有市長職務在身，所以並不會陪同車掃。

據了解，柯文哲將於選前黃金周的19日到新竹參與車掃，當天晚上還會與高虹安同台造勢，力挽近期飽受助理費爭議影響的聲勢；而20日車掃隊伍則到台中，但因當晚有無黨籍台北市長候選人黃珊珊的大型造勢活動，柯文哲將趕回台北參加，可說是行程滿檔。

根據黃珊珊陣營規劃，20日當天造勢晚會預計晚上7時開始，來賓除了柯文哲外，還有黃珊珊競選市政總顧問李鴻源，以及2名神秘嘉賓、百萬YouTuber到場相挺；由於黃珊珊已表示不會讓兒子當公眾人物，因此兒子不會到場，但家族成員，會以影片，用溫馨方式來幫黃珊珊助選 。

而柯文哲也確定21日至25日向北市府請假，從新北市開始幫候選人車掃，22日桃園、23日新北，24日與25日這2天最後關鍵則留在台北市，替黃珊珊、民眾黨提名的8名台北市議員候選人「細細車掃拜票」；而25日晚間的選前之夜流程，柯文哲也確定在台北車掃後，先趕場到新竹參加高虹安造勢，再趕回台北參加黃珊珊在市府前廣場的選前之夜。