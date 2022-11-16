環團設空污治理承諾擂台　雲林縣長候選人：空頭支票！還是簽啦！

▲林佳瑜表示，雲林在環境方面的處理並不是很流暢，要承諾減碳目標馬上變成為45-50％，這個可以做！可以簽署絕對沒問題，但是「做不到！」（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣淺海養殖協會、雲林健康空氣行動聯盟等13組環保與民間團體，今（16）日集結於雲林縣政府大門廣場，並邀請雲林縣長候選人、縣議員候選人簽署空污治理承諾書。現場雲林縣長候選人張麗善、劉建國、林佳瑜三缺一，斗南牙醫師林佳瑜簽署前展現一貫的自我風格，大方表示「知道做不到，但還是要簽」。

雲林縣淺海養殖協會、六輕污染傷害聯合求償自救會、耘林藝術人文生態關懷協會、雲林健康空氣行動聯盟、雲林縣環保聯盟、雲林溪流域文化聯盟、太平老街發展協會、雲林反空污聯盟、虎尾厝.salon 、吉祥農場、自從六輕來了、嚮光紀事市民沙龍、台灣健康空氣行動聯盟等團體今日聚集雲林縣政府前，舉辦民團擂台，檢視本屆地方選舉的跨黨派縣長/議員/鄉鎮長候選人，哪位才是氣候、空污急診治理的武林高手。

無黨籍雲林縣長候選人斗南牙醫師林佳瑜早早現身會場，安靜聆聽環保團體陳述近年所調查空污相關情況，致詞時表示，所有的能源政策基本上就是一個友善環境的觀念，對環境友善必須做該有的措施。林佳瑜接著講，說到台塑，昨日尋找資料發現其佔全台四分之一的發電量，也就是說台塑可能造成能源的空污也佔台灣的四分之一，污染源第一個是生化，但講到第二個突然cue台下採訪的記者QA，逗笑了大家，也緩和現場嚴肅氣氛。

林佳瑜表示，雲林在環境方面的處理並不是很流暢，要承諾減碳目標馬上變成為45-50％，這個可以做！可以簽署絕對沒問題，但是「做不到！」林佳瑜直言，全台灣都做不到的，在地方上就要處理到目標，好像就是「空頭支票」，不過！還是簽啦！

▲斗南牙醫師林佳瑜簽署前展現一貫的自我風格，大方表示「知道做不到，但還是要簽」。（圖／記者蔡佩旻攝）

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