技術移工學成歸國恐失人才　勞動部推「移工留才久用方案」

▲勞動部長許銘春今日親赴雲林召開「勞動政策暨移工留才久用方案」說明會，向與會的近百位企業主說明方案內容。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2022年15至64歲的工作人口約為1630萬人，但2070年將降為776萬人，少子高齡化以及疫情影響導致移工進不來等因素，都讓產業缺工。勞動部長許銘春今（15）日南下雲林召開「勞動政策暨移工留才久用方案」說明會，鼓勵企業主只要移工符合申請資格、薪資門檻及技術條件，即可轉任中階技術人力，除為產業勞動力解套，也為國家留下技術人才。

今日勞動部長許銘春、勞動力發展署長蔡孟良、跨國勞動力管理組長蘇裕國、雲嘉南分署長劉邦棟等人到場與會外，立法委員劉建國也特地到場關心移工的切身議題，雲林縣長候選人劉建國表示，近年台灣人口結構產生變化，已提早進入超高齡社會，未來工作人口減少，企業應該要提早做好準備。

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勞動部長許銘春表示，「移工留才久用方案」就是要協助企業留下寶貴的中階人才，除了移工在臺工作無年限限制、雇主不用繳就業安定費、轉任中階技術人才5年後即可申請永久居留，讓勞雇雙方都能安心，未來也將持續滾動式檢討，讓方案更貼近企業需求。

勞動部說明，「移工留才久用方案」開放製造業、營造業、農業(限外展農務、蘭花、蕈菇、蔬菜)、海洋漁撈及看護工等類別，並且在臺工作6年以上經驗；或是擁有台灣學校副學士學位以上的僑外生，並達到取得規定技術士證照、完訓80小時及完成實作認定等三種技術條件者(如經常性薪資達3.5萬得免除技術條件)即可申請；只要外國人從事中階技術工作滿5年，還可以依規定申請永久居留，更有助於移工留臺、穩定發展。

▲雲林縣長候選人劉建國表示，近年台灣人口結構產生變化，已提早進入超高齡社會，未來工作人口減少，企業應該要提早做好準備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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