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遭綠營質疑為鐵路地下化設路障　張善政反批鄭文燦未積極協調

▲桃園市長鄭文燦在臉書質疑是為地下化設置路障？張善政今（16）日受訪表示，鄭為積極協調交通部，反而花時間輔選，讓人看破手腳。（圖／張善政競辦提供）

▲桃園市長鄭文燦質疑張善政擔任行政院長時，為桃園鐵路地下化設置路障，張善政今（16）日受訪回應此事。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對綠營認為張善政擔任行政院副院長時，對桃園鐵路地下化只願意提供199億元，卻要地方負擔高達800億元，質疑是為桃鐵地下化「設置路障」；張善政今（16）日受訪時指出，這份公文是遵循鄭文燦上任後希望擺高架改為地下的做法，但經費增加許多，希望交通部再詳細規劃財務分配，但鐵路地下化進展並不順利，鄭應該多花時間與交通部協調，但鄭把寶貴時間大都花在輔選上，讓人看破手腳。

張善政今天上午在市議員徐其萬陪同下，在大園區街頭徒步拜票，拜票行程結束後，對於媒體提問鄭文燦臉書質疑，張善政在行政院副院長任內表明，如果桃園鐵路地下化，中央只願意負擔199億元，其餘8百多億元必須桃園買單，質疑為桃園鐵路地下化設置路障？

張善政表示，這份公文更充分凸顯示當初行政院是支持鐵路地下化的想法，也尊重鄭文燦市長上任後希望把高架改成地下的作法，但高架改成地下後經費會增加很多，公文的重點是說原來匡列經費是怎麼列入，請交通部再詳細規劃新的財務分配，重點在這裡，而不是要推給地方。

張善政表示：「重點是因為計畫改變了，交通部要重新規劃財務非常重要，這幾年大家可以看到鐵路地下化的進展並不順利，發包施工都有延長，鄭文燦市長當初如果能夠好好看這份公文，向交通部好好協調，這幾年工程不會拖延的這麼嚴重。而且現在到選舉關鍵時候，他把寶貴時間都花在輔選上，這些鐵路地下化工程正在緊鑼密鼓發包，但大部分發包工程都標不出去，他應該花點時間跟交通部協調發包不順的事情，而不是在一直跑選舉行程，讓人家看破手腳。」

▲張善政今天在大園區街頭徒步拜票，向市民與店家業者爭取支持。（圖／張善政競辦提供）

▲張善政今天在大園區街頭徒步拜票，向市民與店家業者爭取支持。（圖／張善政競辦提供）

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