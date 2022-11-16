▲黃捷拚連任，把握最後10天追垃圾車、站路口，有阿伯主動對她比讚、喊加油。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

選戰倒數10天，高雄市議員黃捷在FB粉絲專頁PO出一則自己追垃圾車的影片花絮，不僅阿伯主動對她比讚、喊加油，阿姨也熱情向前握手打氣，甚至還有年輕的妹妹從巷口衝出來找她合照。影片一出，不到一天就吸引超過1.4萬人觀看，不少支持者也逗趣留言，直呼「要揪團去鳳山倒垃圾！」

黃捷說，追垃圾車的日子過得很快，也很紮實，這4年她一直很努力，現在更是卯足力氣、絲毫不敢鬆懈，每天站路口、追垃圾車、掃市場，以及逐戶的拜票。

▲▼黃捷追垃圾車意外插曲！妹子衝出巷口搶合照，網嗨喊：揪團了。（圖／記者賴文萱翻攝）

從這部影片中，看得出黃捷在地方相當受歡迎，有阿伯主動對她比讚、喊加油，阿姨熱情握手打氣，也有年輕的妹妹從巷口衝出來找她合照。而最後，她都會到駕駛座跟清潔隊員道謝。影片讓不少人表示看得非常感動，紛紛在底下留言：「第一次看垃圾車看到感動」、「跟垃圾車宣傳不輕鬆，還要忍受惡臭」、「有夠拚，務實清新，深植我們鳳山人的內心」。

也有香港人在PO文底下留言，「香港已沒有這樣受愛戴的議員了，有的不是被判囚就是已移民，請加油，香港人支持你。」此外，不少粉絲也逗趣留言，直呼「要揪團去鳳山倒垃圾！」





▲▼黃捷追垃圾車拚連任，結束後都會到駕駛座跟清潔隊員道謝。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃捷說，拜票沒有訣竅，就是勤跑，有沒有真心的努力、用心服務，民眾一定都感受得到，而跟著垃圾車跑遍鳳山更讓她有感。她說，很多鄉親都以為她是工讀生，不知道本人這麼年輕，會熱情跟她握手打氣，還有店家心疼她的辛勞，特地衝回店裡拿滷味來送給她，讓她感到很溫暖。

藉由追垃圾車拜票，黃捷也呼籲，希望大家對清潔隊員能多份體貼，垃圾分類和回收都要做好，才不會讓他們更辛苦，她也曾多次在議會為清潔隊請命爭取裝備和預算。

▲黃捷說，會盡自己最大努力，最後10天把握時間、緊握每雙手來爭取連任。（圖／記者賴文萱翻攝）

選舉剩不到2周，許多候選人紛喊搶救固票，而她感嘆的說，高知名度不等於高支持度，很多鄉親會被耳語影響，以為黃捷很有名氣，所以一定穩上。

黃捷說，選舉從沒有穩上的事，而且她沒有任何組織跟樁腳，不拚到最後關頭，結果都很難說。她仍會盡自己最大努力，最後10天會把握時間、緊握每雙手來爭取連任。