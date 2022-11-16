家人暖心陪伴「孤鳥」闖政壇　鄭清發提六大願景擘劃「幸福馬公」

記者錢雅慧／澎湖報導

澎湖縣馬公市長3號候選人鄭清發喊出「改變馬公、從心出發」宣言，以文澳市場重建為競選主軸，配合幼兒保育、青年留鄉、交通樂活、長者關懷等全方位政策牛肉，有信心能在政黨夾擊中突圍，將馬公市民福祉最大化，成為海上最樂活的城市。

鄭清發自台灣電力公司基層出身，歷任台電工會理事、案山社區發展協會理事長、兩屆縣議員、縣議會國民黨書記長等職務歷練，與民同在，勤走基層的從政精神獲得不少選民的高度評價。有感於人民福祉大於政黨利益，數年前即退出政黨獨力參選，也成為澎湖有名的「政壇孤鳥」。

鄭清發的妻子在臉書感嘆，明明可以享受退休的清閒日子，卻日以繼夜，夜以繼日的挨家挨戶拜訪，「難道不累嗎？」鄭清發卻執著於還懷抱著熱情，想為鄉親謀福祉的心情選擇面對艱苦選戰；就算被質疑沒有政黨奧援，比起其他候選人相對辛苦許多，鄭清發也堅持「沒有政黨才沒有包袱，不必遷就黨的利益，才能真正為全市民的利益著想」初衷，靠著朋友與鄉親支持，一步一步走到今天。

長期在台灣工作的子女也隔海發文為鄭清發聲援，每年過年回家，即便夜深，也總是看著父親書桌燈光亮著，與家人團圓的年節都悉心研讀公文，更遑論平日披星戴月在基層奔走，也曾經心疼身體是否能負荷，但父親眼神中為民服務的熱忱不曾消退，相較於政治慣用的消費語言，鄭清發更習慣以實際行動跟方式提出對策。

鄭清發曾說，想重振人民對政治人物的信任感，數年下來，他走遍澎湖及馬公本島跟離島的每一寸土地，讓民眾感受到，「信任，可以從面對面做起」。透過親身探訪，更能了解馬公市民所需，此次選戰，鄭清發提出活絡文澳市場，重新規劃市場用地引導人潮的核心政策，配合都市規劃、幼兒保育、青年留鄉、交通樂活、長者關懷，要將馬公市擘劃成最幸福樂居的城市。

鄭清發馬公市長參選政見

1. 活絡文澳市場：重新規劃市場用地引導人潮，一樓攤位創新建立現代賣場、二樓以上規劃主題餐廳。

2. 都市規劃：推動副都心生活圈發展建設計畫，吸引產業進駐，帶動澎南發展。

3. 幼兒保育：落實育幼保健措施、宣導幼兒衛教、強化公衛安全、完善公有育兒設施，並建立與家長綿密、即時的溝通平台。

4. 青年留鄉：扶植文創、觀光、餐飲、旅遊等多元產業發展，培育在地人才。並與澎科大合作，提供觀光、長照、幼托等多面向工讀機會，以年輕人專長，緩解馬公在地人力需求。

5. 交通樂活：妥善道路通行無礙、完善指標首重安全，且兼顧觀光。加強城市綠廊道，促進馬公市民美好樂活。

6. 長者關懷：增加社區活動，促進長者間交流與關懷。