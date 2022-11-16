一攤一攤去溝通　黃珊珊用同理心化解攤商與居民矛盾

▲黃珊珊為攤商努力付出獲得多個市場自治會的認同與感謝，不但紛紛掛出感謝的大型看板，還主動拍片感謝。（圖／資料照）

記者錢雅慧／綜合報導

台北市實施攤販精進計畫之後，市民與攤販都非常滿意。但計劃的推動者黃珊珊說，這個計畫不只是要說服攤販而已，還有周邊居民的意見也非常重要。就像捷運雙連站附近雙連市場邊的攤販問題，就是屬於另外一種市集型態。

當時，北捷推動雙連捷運站周邊鄰近公園的綠地改造，希望一併整頓民生西路45巷的違規攤商。但這附近的攤販，很多都擺了3、40年，他們當然期盼能夠繼續擺攤，可以顧好生活；但附近也有許多居民希望還給他們交通和防災的空間，因為攤販在巷子內擺攤，人潮多的時候寸步難行，車輛幾乎不可能通過，交通上的確是一大問題。

兩邊意見衝突，而且鬧得很兇。攤販這邊的人帶隊到市政府抗議，說為什麼這個公園要扼殺攤販生計；居民這邊也大聲抗議，為了環境安寧整潔與交通防災空間，他們不想讓攤商再回來。此外，還有一些政治人物也在其中操弄，有的說市府扼殺小老百姓生計；有的則說市府扼殺綠地，反正意見紛亂的不得了。

這件事情公說公有理，婆說婆有理，但對黃珊珊來說，不過就是面對問題，解決問題而已。一方面不能讓攤販流離失所，尤其許多攤販歐巴桑，她們只是想要貼補家用而已。而且說實話，附近距離公有市場有點遠，這些攤販對附近老人家來說非常方便，所以攤販生意其實很好；另一方面，則要保證規劃中的公共工程不能夠被延誤，提升市民的生活品質更不能被耽誤。

所以，事情的重點就是要找到一個平衡點。黃珊珊決定一攤一攤去跟攤販溝通。當時幕僚擔心的問，妳會不會被抗議、被人打啊？黃珊珊說，「你怕被打就不要跟來。攤販們會打我嗎？他們為了生計問題有情緒很正常，但只要從他們的角度思考，去幫他們想出解決的辦法，他們謝謝我都來不及，為什麼還會打我？」

於是，黃珊珊開始她的溝通之旅，她告訴攤販，「我們還有其他公有市場，你們願不願意去？我可以來幫你們安排。如果真的不想去其他公有市場，只要大家同意，我們就會進行納管改造，保證等改建公園完工後，讓你們再回來繼續擺攤。而且市府施工時會把道路拓寬，屆時攤商依規定位置擺攤，道路中間會空出3.5公尺，留給救護車和消防車通行。」

原本攤商和住戶兩邊都還有點小意見，但黃珊珊先對攤商承諾，一定讓他們可以回來繼續擺攤；然後又對住戶保證，攤商改造納管之後，交通和防災空間一定沒問題，也會維持整齊清潔的環境。後來攤商們開始穿制服、做新攤車，把遮陽傘也換成統一米白色的布帳，看起來整齊清爽，大家愈來愈自律，慢慢地反對攤商的聲音變小了，大家開始覺得這樣好像也還不錯。

黃珊珊對攤販們說，「你們想要做好生意，就必須讓社區接納你們，如果你們不能和社區和諧相處，居民天天到市政府抗議，公權力也不可能無條件支持你們。所以，你們一定要彼此自律，與社區共存、共榮，生意才能長長久久。」

黃珊珊受訪時說，政務官能夠積極做一些力所能及的事，讓台北市更美好，實在是一件令人快樂的事情。她很開心攤販精進計畫成為一個讓交安、公安、食安、市容觀瞻、觀光旅遊都能多贏的計畫。她的努力也獲得多個市場自治會的認同與感謝，不但紛紛掛出感謝的大型看板，還主動拍片感謝黃珊珊改變他們的生活，並改善台北的城市新風貌。