影／徐定禎辣模女兒拍片　獻聲：「政治如愛情」選對的人才能幸福

記者呂晏慈／台北報導

為鼓勵年輕人返鄉投票，民進黨16日推出返鄉投票催票影片，邀請Instagram網紅、苗栗縣長候選人徐定禎的女兒里唯擔任影片主角，呼籲年輕人關心政治，更要為家鄉付出行動，11月26日回家投票，選擇對的人，才能讓家鄉擁有幸福。里唯在片中獻聲說，政治就如同愛情都是選擇題，「選擇對的人就能擁有幸福」，唯有選擇對的人，才能促成家鄉的改變。

▲徐定禎辣模女兒里唯。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供，下圖同）

此外，這部影片中也以宜蘭、南投以及里唯的故鄉苗栗為例，對手陣營推出的候選人都有黑金的背景或有所關聯，更隱喻2018年的高雄就是做了錯誤選擇，讓韓國瑜擔任高雄市長後，卻迎來一連串的荒腔走板表現，甚至中途落跑去參選總統，所幸高雄人重新選擇對的人，讓高雄市長陳其邁返鄉打拚，如今高雄重返光榮與幸福。

里唯今天下午出席民進黨「1126催票行動計畫公布」記者會表示，苗栗長年被大家稱做「苗栗國」，比外縣市落後，而且有很多派系鬥爭，這些都是真的，雖然無法代替所有苗栗年輕人發言，但是大家的內心都是渴望改變和進步，在苗栗輔選一陣子，她發現苗栗真的很需要改變，有些很荒唐的事情正在發生，而苗栗宛如罩著一層防護罩，制度管不著，資訊無法進出，在外地工作的苗栗人，要不是親身去體會，根本無法了解這樣的事情。

里唯說，一直以來大家都覺得苗栗選舉是藍綠相爭，但是現在有個黑暗勢力在苗栗蔓延，所以這次選舉大家可以把它想成一場革命，要推翻那些糟糕的政權和糟糕的人，不需要流血，只需要一張車票，希望這次大家可以集中選票，來改變家鄉，能不能改變就看這次，年輕人如果踴躍返鄉投票，家鄉看到光的日子也就不遠了。