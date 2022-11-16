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雲林現「票投張麗善就是支持習近平」布條　競總：別販賣亡國感

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林許多地區今（16）日突然出現大量布條「討厭自私家族偷打疫苗」署名民進黨雲林縣黨部，「票投張麗善就是支持習近平」則署名民進黨雲林縣議會黨團、江文登、周秀月、張庭琦、林文彬、蔡孟真、蔡岳儒。張麗善競選團隊回應，期待對手能共同創造一個優質、不惡意抹黑、不販賣亡國感的選舉。

▲雲林今日出現「票投張麗善就是支持習近平」布條，署名民進黨雲林縣議會黨團、江文登、周秀月、張庭琦、林文彬、蔡孟真、蔡岳儒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林今日出現「票投張麗善就是支持習近平」布條，署名民進黨雲林縣議會黨團、江文登、周秀月、張庭琦、林文彬、蔡孟真、蔡岳儒。（圖／民眾提供）

劉建國競選總部發言人、現任林內鄉長、雲林縣議員候選人張維崢上午受訪表示，長期以來張縣長對於中國大陸方面保持友善態度，看看這幾年來中國大陸對台灣的敵意絲毫未減，每日共機擾台、甚至無所不計無預警的抵制台灣的農產品，尤其是雲林縣的農產品，卻還是一味地示好，那就是很肯定的「票投張麗善就是討好習近平」。

對此，張麗善競選團隊回應，民進黨一向善於使用網路，更以建置強大的網軍著稱，相信他們更懂得如何透過網路得知國際局勢。美國總統拜登前日（14）晚間在印尼峇里島的拜習會會後記者會上表示，美中兩國不需要有新冷戰，他也不認為中國想侵略台灣。

張麗善競選團隊指出，先前陳水扁在臉書回憶，1994年台北市長選舉時萬萬沒想到，趙少康在政見發表會上提出，如果讓阿扁選上市長中華民國會滅亡，即「芒果乾亡國論」，當時阿扁就困惑，怎麼一個台北市的市長選舉變得這麼緊張，阿扁做市長中華民國就滅亡？所以阿扁才笑笑地回應一句話，「有這麼嚴重嗎？」。

如同阿扁，張麗善縣長過去這四年來與這次選舉，一直努力讓雲林民眾有「快樂、希望」的感覺。但民進黨此時卻反其道而行，還在製造亡國感、販賣芒果乾。張麗善縣長也同樣也困惑：「有這麼嚴重嗎」？最後，張麗善競選團隊呼籲，期待對手能共同創造一個優質、不惡意抹黑、不販賣亡國感的選舉。

▲雲林今日出現「票投張麗善就是支持習近平」布條，署名民進黨雲林縣議會黨團、江文登、周秀月、張庭琦、林文彬、蔡孟真、蔡岳儒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲劉建國競選總部發言人、現任林內鄉長、雲林縣議員候選人張維崢上午受訪說明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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