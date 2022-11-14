買票大撒幣衝了！雲林村長選舉行情飆到每票4千　這候選人慘了

▲雲林選舉出現一票4000元「票價」，雲檢署指揮警調單位，通知水林鄉村長候選人柳男及受賄民眾共6人到案，訊後認該候選人涉犯交付賄賂罪嫌重大，諭令10萬元具保候傳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

2022九合一大選剩下不到2周，雲林基層選舉出現一票4000元現金賄選高價。雲林地檢署指揮警調單位，11月11日通知水林鄉村長候選人柳男及受賄民眾共6人到案。案經檢察官訊問後，認柳姓村長候選人每票現金3、4千元對價賄選，涉犯交付賄賂罪嫌重大，諭令10萬元具保候傳。

雲林查賄以來村長選舉最高價，疑因選舉日接近、選情激烈而使票價提升，不排除也可能是與其他員候選人的合併結構性買票，檢警全面進一步深入調查中。

雲林地檢署說明，經查，水林鄉某村長候選人被告柳男（61歲）涉嫌於登記參選後，以每票現金3000元或4000元之對價，向該選區有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持，因而涉犯投票行賄罪嫌。經檢警調多日蒐證，於11日陸續通知候選人、選民到案說明及接受檢察官訊問，受賄選民並自動繳回現金不法所得9000元，因認被告柳男涉犯公職人員選舉罷免法交付賄賂犯罪嫌疑重大，諭令10萬元具保候傳。

距離投票日接近、選情日漸升溫，村長買票價格竟飆至1票4千元，檢方指出，從往常查賄，通常愈接近選舉，買票的金額愈高，或是競爭愈激烈選區的賄選金額也比較高，該案也有可能是連同其他選舉項目合併買票，屬結構性賄選，將再進一步追查。

▲檢警調多日蒐證，於11日陸續通知候選人、選民到案說明及接受檢察官訊問，受賄選民並自動繳回現金不法所得9000元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►創作才子江志豐三獻神曲 隨西螺太平媽祖會香療癒人心

►西螺福興宮太平媽笨港會香回鑾安座 延遲2小時萬人迎駕

►雲林20歲男遭刺死！兇嫌曝動機：不滿友人騎車自摔遭嘲笑

►西螺福興宮太平媽與北港朝天宮媽祖 間隔一甲子再相會

►雲林爆縣議員候選人賄選...30萬交保 弟弟幫送錢也遭約談

