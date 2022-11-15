競總後援會長買票求支持　麥寮鄉長候選人一票2000共查扣6.2萬

▲雲檢指揮警調偵查賄選案件，該案後援會長魏男以交付賄賂罪嫌重大諭令40萬元具保；樁腳林男則由檢察官諭令以5萬元具保候傳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署指揮警調偵查賄選案件，昨（14）日通知麥寮鄉蔡姓鄉長候選人之競選總部後援會會長魏男及樁腳林男，以及受賄民眾許女等共5人到案。案經檢察官訊問，認魏姓後援會長交付賄賂罪嫌重大聲押，經法官訊問後，諭令40萬元具保；樁腳林男則由檢察官諭令以5萬元具保候傳。

雲林地檢署說明，經查，麥寮鄉長候選人蔡男之競選總部後援會會長魏男（65歲），以每票2000元之對價支持麥寮鄉鄉長候選人，共交付6萬元賄款予林姓樁腳（59歲）。其中1萬4000元用以賄賂林男及其家人共7人，另5萬6000元則請林男向其親友買票，並請求投票支持麥寮鄉鄉長蔡姓候選人。

另魏男又以每票2000元之對價，交付賄款予選民許女（66歲）並請求投票支持，因而涉犯投票行賄罪嫌。經檢警調多日蒐證，為進一步查悉相關事證，於14日陸續通知被告魏男、林男、許女及其餘選民到案說明及接受檢察官訊問，樁腳及受賄選民並自動繳回現金不法所得計6萬2000元。

案經檢察官訊問後，認後援會長魏男涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之交付賄賂罪嫌重大，向法院聲請羈押，經法官訊問後，認魏男已交代部分案情，經法官諭令40萬元具保；樁腳林男則由檢察官諭令以5萬元具保候傳。

▲檢警14日陸續通知被告魏男、林男、許女及其餘選民到案說明及接受檢察官訊問，樁腳及受賄選民並自動繳回現金不法所得計6萬2000元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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