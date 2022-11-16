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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

江鎬佑／抄襲還是致敬？關於誤解著作權的二三事

▲版權，著作權。（圖／視覺中國CFP）

▲在數位科技蓬勃的現在，每個人都是創作者，但如何不踩到《著作權法》的誤區，也成為必修課題。（圖／視覺中國CFP）

隨著人們提升尊重創作的意識，關於著作權的議題開始充斥在人們的生活之中，但人們對著作權的基本常識卻普遍有著若干偏誤。今天就來跟大家聊聊常見的著作權誤區。

買下創作就可任意使用嗎

依《著作權法》規定，著作權的內容包含因著作完成所生的「著作人格權」及「著作財產權」。其中的著作人格權與著作人自我表彰有關，而著作財產權則指權利人可以換取經濟利益的相關權利。所謂經濟利益，則包含了重製、改作、編輯、出租、散布、公開播送、公開傳輸、公開口述、公開上映權、公開演出權或公開展示等權利。

著作權內含了這麼多權利，也讓人們往往會把這些好處，跟所有權混在一起。在日常生活中，從音樂專輯、畫作、攝影集，人們經常購買許多作品；在買下作品之後，人們也習慣將其任意使用，但事實上確實是如此嗎？答案是否定的。例如把利用方式的質量放大，就可能產生侵害著作權的問題。像是在公開場所播放私下購買的CD，任意印製所購買的畫作或攝影集，就分別侵害了著作的公開演出權與重製權。

另外，當出資聘請創作人創作時，是否雇主就可以任意的重製該著作呢？舉例來說，請人幫自己畫一副肖像畫或在家中畫一幅壁畫，出資者是否就可以任意的翻印肖像畫或將壁畫印製成明信片呢？按照《著作權法》的規定，除非有特別約定，否則出資聘請他人完成著作，是以受聘著作的人當作著作人，其著作財產權歸也是由受聘人享有，出資人僅得利用該著作。這意味著，除非有特別約定，出資者僅得利用壁畫本身，而不及於該著作上的其他權利。

我沒有抄襲只是致敬

另外關於著作權紛爭，被控訴抄襲者第一時間經常會抗辯：我沒有抄襲，我只是「致敬」、「二創」等等。事實上，「抄襲」、「致敬」、「二創」，都是人們口語上的用詞，整部《著作權法》並不含有「抄襲」、「致敬」、「二創」等詞。在該法與抄襲最近似的概念，分別是「重製」與「改作」。

重製是指，以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄或其他方法直接、間接、永久或暫時之重複製作；改作則指，以翻譯、編曲、改寫、拍攝影片或其他方法就原著作另為創作而言。舉例來說，當A、Ｂ兩個著作有一定的相似性時，輿論往往會引起是否抄襲的紛爭。司法實務上的判斷核心，將取決於是否有接觸著作，並從質量及整體觀念上，觀察二者是否有實質近似；一旦符合這兩點，就不具有「原創性」，屬於「抄襲」。

然而更多爭議是發生在「改作」的問題上，因為就原著作改作而成的衍生著作，固然可以當作是獨立著作而受到保護，但是許多「改作」並沒有取得原著作的授權，而逕自予以改作。也就是說，如果創作僅取經自「概念」，不是複製既有推出的成品，當然沒有問題；但如果取用原著作的素材，還是有可能構成著作權的侵害，並不會因為單純侵權人聲稱「致敬」、「二創」而變成沒有侵權。

因此，著作權人為了避免被控侵權，應當要保留其創作過程、發行及其他與權利的相關資料，作為證明自身權利的依據。因為保留這些證據，可以證明著作人是否有創作能力、是否有充裕或合理而足以完成該著作的時間及支援人力（最高法院 92 年度台上字第 1664 號判決意旨參照）。

凡主張合理使用就沒事嗎

除了以「致敬」、「二創」反駁，另外一個抗辯方式就是「合理使用」。但是，關於合理使用不僅在《著作權法》中有具體的規範，法院考量使用是否「合理」，必須審酌「利用目的性質是為了商業目的，還是為了非營利目的」、「著作的性質」、「所利用的質量及其在整個著作所占的比例」、「利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響」等角度。而這些要件也經常成為版權方衡量是否訴訟的考量，畢竟如果被利用情況並沒有破壞版權方的「利益」，那版權方花費心力去打訴訟的可能性就大為降低。

另外，除了用「標準」決定是否「合理」外，《著作權法》中也有列舉相關規定，標明在某些範圍內，可以做合理使用。如條文中就規定，為了司法程序的必要，可以在合理範圍內，重製他人的著作；為了教育目的的必要範圍內，經採取合理技術措施防止沒有學籍或未經選課的人接收的話，是可以公開播送或公開傳輸已公開發表的著作。

在數位科技與社群蓬勃的現在，每個人都是創作者；除了理解創作本身如何發想，不要踩到《著作權法》的誤區，也成為必修課題。（本文轉載自《法律白話文運動》白目觀點專欄）

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法律司改人權江鎬佑法律白話文運動白目觀點著作權重製抄襲二改

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