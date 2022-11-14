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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

王碩志／利多買進或利空賣出的內線交易

▲▼股票,投資,理財,ETF,基金。（圖／視覺中國CFP）

▲公司內部管理者在獲悉公司重大且未公開的消息時，避免在重大消息公布前或公開未滿18小時內買賣自家股票，以免遭罰。（圖／視覺中國CFP）

阿華是某上市公司總經理，在該公司任職多年，深悉公司體質良好，故多年來陸續購入自家公司股票。近期阿華在公司內部會議中，得知其他公司有意高價收購自家公司，自家公司股票可能大漲，且會後雙方公司不斷磋商，已確定締約合併。然在上開公司併購消息公布前，阿華因私人因素急需大筆資金，他可否賣出手中所持公司股票籌措現金呢？

由於阿華是公司總經理，相對於一般投資大眾更具有資訊優勢，能比一般大眾更快、更精準掌握公司營運狀況，從而在該公司股票投資方面，若放任其隨意買賣自家公司股票，對於其他投資人相當不公平。我國《證券交易法》第157條之1第1項第1款規定「公司之董事、監察人、經理人實際知悉發行股票公司有重大影響其股票價格之消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後18小時內，不得對該公司之上市之股票，自行或以他人名義買入或賣出」，此即所謂的禁止內線交易。在上開案例中，阿華是公司總經理，屬於法條所規定的經理人，又其公司將被其他公司高價收購等資訊，無疑對公司股價及投資者意願都會有影響，當屬公司重大消息，而該重大消息尚未公開，阿華依前開法條規定，自不得買賣自家公司股票，否則即屬內線交易。

但一般內線交易犯罪中，當事人多是希望謀取更大股票交易的獲利（例如利多先行買入），或減少投資失利的損害（例如利空先行賣出）。但本案例中，阿華卻是選擇在利多時賣出股票，無疑是讓自己的獲利空間減少，這也會構成內線交易犯罪嗎？若當事人是「利多賣出」或「利空買進」股票，此種悖離一般投資原則的方式，是不是會因為對股市公平交易秩序影響較少，而導致內線交易犯罪不成立？

我國法院實務中，曾有少數判決認為必須被告事前知悉利多消息而買入，或因事前知悉利空消息而賣出，如此先行利用內線消息，違反公平原則，破壞市場交易秩序，始成立內線交易罪。倘係事前知悉利多消息而竟然賣出，或因事前知悉利空消息而買入，則內部人買賣股票顯未利用內線之優勢地位獲利，就無違反公平原則，不構成內線交易罪（臺灣高等法院臺南分院97年度金上重更《一》字第172號判決）。

但多數判決及學者通說均反對上開見解，認為內線交易之禁止，僅須內部人具備「獲悉公司重大消息」及「在該消息未公開前，對該公司股票買入或賣出」此兩要件即足當之，至於內部人是否有藉該交易獲利或避免損失之主觀意圖，不影響其犯罪之成立；況消息究為利多或利空，市場各方解讀不同，某些消息在短期為利多，在長期則是利空，難以明確判斷（最高法院99年度台上字第8070號判決）。因此，內線交易犯罪之成立，不以利多買進或利空賣出為必要。

本案例中，阿華雖在公司股票預期會大漲的情況下，決定先賣出手中持股換現，但因公司重大消息尚未公開，大雄所為仍屬內線交易，依《證券交易法》第171條規定，可處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金；如獲利達新臺幣一億元以上，則提高刑度為七年以上有期徒刑，得併科新臺幣二千五百萬元以上五億元以下罰金。

為維護股市交易之公平性，我國《證券交易法》設有內線交易禁止之規範，公司的內部管理者在獲悉公司重大且未公開的消息時，應遵守「公布消息否則禁止買賣」之原則，務必避免在重大消息公布前或公開未滿18小時內買賣自家股票，以免遭罰。

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