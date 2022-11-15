吳景欽／太魯閣號事故一審判5年是重判或輕刑

▲2021年發生的台鐵太魯閣號撞車出軌意外，承包商李義祥就過失致死罪遭判五年有期徒刑。（圖／記者王兆麟翻攝）

2021年4月2日，太魯閣號在花蓮清水隧道口前，遭工程車滑落撞擊，造成重大死傷。經一年多的審理後，終為第一審判決，承包商李義祥就過失致死罪，判處五年有期徒刑，再合併其他罪名，最後應執行為七年十個月有期徒刑。此等判刑，到底是重抑或輕？

故意殺人既遂罪，法定刑為十年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑，但過失致死罪，則為五年以下有期徒刑，兩者刑罰的落差極大。只是於《刑法》領域，有關不確定故意與有認識過失的區分，一向存有模糊，因兩者對於犯罪事實與結果都有預見可能性，差別僅在於有無違背本意，即若不違背本意，就是不確定故意；若違背本意，則是有認識過失。但關於有無違背本意，因屬內在意志，司法者到底如何藉由客觀事證來判斷此等主觀要件，本身就是司法的一大黑洞。

以太魯閣案來說，對於工程車滑落軌道邊的斜坡，並試圖以挖土機等來吊起，實已證明行為人對於火車撞擊所產生的傷亡有所預見，卻無法因此推論有不確定的殺人故意。尤其從其想以機具拉起車輛未果觀察，反可證明不欲讓火車撞擊的內在心態，基於罪疑惟輕，就只能成立過失致死罪。

至於此案的死傷雖眾多，但因被告僅違反一個作為義務，僅能以單一的不作為論，致應依《刑法》第55條的想像競合，從一個過失致死罪論。故從法院就此判以法定刑之上限來看，並不能說是輕判，卻凸顯現行過失犯不分情節輕重，一律為五年以下有期徒刑的立法，實應檢討立法，並依據過失態樣，而有不同法定刑之必要。

而在檢察官起訴的罪名，有比過失致死更重之罪，即《刑法》第185條之4第1項後段的肇事逃逸致死罪，此罪的法定刑為一到七年有期徒刑，或可彌補過失致死罪的刑罰不重之缺。惟此部分，法院認為被告在火車出軌後，並未離開現場，亦未有隱匿情事，致非屬逃逸，此部分就為無罪。

惟肇事逃逸罪的目的，既然是在課予造成事故者的救助義務，則未來於第二審，檢方勢必得提出被告雖未離去，卻無立即通報警察機關與台鐵之事證。而會有如此的爭議產生，根源還是在肇事逃逸罪，並未明文肇事後，到底要否為一定的通報義務，甚或為一定的救助等，故為避免之後相關的爭議，立法者也應明文肇事後該有的救助義務之行為與內容。

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●吳景欽，真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。