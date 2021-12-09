江鎬佑／高嘉瑜受暴事件的3個法律疑點

2021年11月30日，立委高嘉瑜在律師陪同下，到警察局報案，對男友林秉樞提告傷害；2021年12月1日，高嘉瑜親自召開記者會說明在同年11月11日至13日期間，遭男友林秉樞傷害及拘禁人身自由等情況。

事件爆發經新北檢察官複訊後，認被告涉犯意圖散布持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密、妨害電腦使用罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、串證之虞，聲請羈押禁見。新北地方法院漏夜審理，經羈押庭審理後將林秉樞收押禁見。

這個新聞事件，除了成為眾人茶餘飯後的八卦外，整個事件仍有許多令人深省的法律問題，值得大家審視再三，以下就筆者的觀察分享。

立委被打才羈押，其他家暴事件怎麼辦？

羈押制度常見於報導之中，除了常常有人把它跟有期徒刑的入監執行搞混外，然而實際上羈押始終就只是「確保被告到庭」的手段；畢竟把人押在看守所裡，要他出庭還不簡單。但正因為限制人身自由的手段頗為沉重，所以也不是什麼大小犯罪都可以羈押；除了犯罪嫌疑重大以外，必須是下列情況，才可以進行羈押：

1.法條列舉的犯罪類型（如恐嚇危安、妨害性自主等）且有事實足認為「有反覆實行同一犯罪」。

2.觸犯「死刑、無期徒刑或最輕本刑為五年以上有期徒刑」的重罪，且有一定的理由或情事，認為可能「滅證、串證、逃亡」。

3.不是重罪但也有事實足認可能逃亡或是滅證、串證的情況。

以目前媒體上所揭露的情況，司法機關當然免不了遭受「官大才硬起來羈押」的質疑，或是被質疑若干罪嫌都非重罪（報載的散布持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密、妨害電腦使用罪法定刑下都是相對輕的罪名）情況下，有貿然羈押、忘卻司法應該中立的本質。

不過若以羈押要件審視，林男長期以飯店為居，並無固定的住、居所地，在法律要件上堪稱是「有事實足認逃亡」的要素；另外，根據相關報載及過往紀錄林男的暴力行為也有歷史紀錄，似也符合反覆實施之情況。至於是不是上開事實就有羈押的必要性，則有待後續相關統計驗證了。

只是男女朋友適用《家暴法》？有用嗎？

除了上述羈押，另一個常見疑問是：這個事件可以稱做是「家庭暴力事件」嗎？

所謂家庭暴力規範的範疇並不限於一般語意上的「家庭」，依照《家庭暴力防治法》（以下簡稱《家暴法》）適用於：家庭成員間，以及「現有或曾有親密關係」的未同居伴侶，所實施的侵害行為。所以即便只是男女朋友或是前男女朋友，碰到問題，都可適用《家暴法》申請保護令。另外，上述的侵害行為，不僅包含一般人可以理解的身體侵害，更包括精神上的侵害。

▲只是男女朋友或是前男女朋友，碰到問題，都可適用《家暴法》申請保護令。（圖／CFP）

不過就算可以適用《家暴法》，所以然後呢？這往往是，多數民眾內心的疑問──質疑《家暴法》是個沒有牙齒的法律，但是事實上卻是如此嗎？

有關《家暴法》的內容，談談幾個重要的部分：分別是民事的保護令、刑事程序與預防處遇措施。而最為大眾所熟悉且琅琅上口（或為詬病）的，不外乎是民事保護令。坊間對於保護令的批評，不外乎聲請的成功率及違反的效果。關於聲請的成功率，牽涉個案情況或有差別；但事實上，從統計來看，核發率接近八成。至於違反效果的處罰，事實上《家暴法》中也設有違反保護令的刑責，以及必要時可以羈押的規定。但或許對於一般民眾來說，規定終究是規定，法律的事後處罰與防堵規定，未必能賦予受暴者相對應的安全感。

私密影片的部分，急需立法亡羊補牢

最後，相關新聞甚至謠傳本案似乎涉及性私密影片；不論真假，都在在顯示，現行法僅就性私密影片非經同意的拍攝有所刑責，而對於經同意拍攝的性私密影片未經同意而散布的情況，卻沒有特別的規範──僅僅針對這樣散布的狀況，賦予等同「散布猥褻影片」的法律效果，實在非常荒謬。於是，欠缺相關刑事責任及下架的法律依據，意味著相關司法資源難以投注到該類型案件，就此部分亟需立法補強。（本文轉載自《法律白話文運動》白目觀點）

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●江鎬佑，律師、法律白話文運動資深編輯。以上言論不代表本報立場。