基隆狼兄性侵猥褻10歲嫩妹超過5次！竟從幼兒園就開始

▲基隆狼兄多次性侵猥褻讀國小的妹妹。此為示意圖。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

基隆患有精神病的男子小賴（化名），從2017年起利用家中大人不在家時，性侵猥褻當時年僅10歲的妹妹，次數超過5次。最後1次他把妹妹帶到房間撫摸時，外祖母剛好開門進來，撞見小賴的惡行，全案因此爆發。最高法院審理後，宣告將他總計判刑42年8月的刑期，但實際上仍需由檢方聲請定應執行刑。

判決指出，小賴患有憂鬱症、記憶片段症狀，但他竟從2017年2月起，對當時就讀國小3年級的妹妹，伸出狼爪。利用大人不在家的機會，將妹妹帶到自己的房間，撫摸、性侵妹妹得逞。小賴之後陸續以同樣的方法，一直到隔年3月間，總計5次性侵猥褻妹妹得逞。

2018年暑假期間，下午3點左右，小賴又把妹妹帶進房間，這時外祖母察覺有異，開門要進入房間查看。沒想到小賴竟立刻跳上床，拉過棉被蓋住下半身；留下沒穿褲子的妹妹呆站在一旁。外祖母隨即將妹妹帶出，並將案情告知家人，全案才因此爆發。

檢方訊問時，妹妹供稱「（幾年級開始發生這種事情）幼稚園」、「中班」、「（寒假、暑假）都有」、「到三年級就插進去啦」、「四年級也有」、「下學期」、「（被阿嬤發現是幾年級的時候）四升五」。檢方認為小賴犯罪嫌疑重大，提起公訴。

一二審法院均認定小賴有罪，其中二審高等法院認為，小賴總計5次性侵妹妹，每個犯行宣告7年10月的刑期；另外被抓包的該次行為，則宣告3年6月的刑期，宣告的刑度總計達到42年8月，但法院並未宣告應執行刑。全案再上訴，最高法院15日駁回上訴定讞，依照規定，須由檢方聲請法院定應執行刑。