外遇還要主動打離婚官司！？憲法法庭言詞辯論爭可否

▲憲法法庭開庭審理外遇者可否聲請裁判的問題，由院長許宗力主持。（圖／翻攝司法院網頁）

記者吳銘峯／台北報導

有2名已婚男子外遇被抓包後，竟主動聲請裁判離婚。但依照民法規定，法院駁回。2男不服，聲請釋憲；另外高雄地院法官朱政坤也認為相關規定有違憲之虞，一併聲請大法官解釋。憲法法庭於15日上午召開言詞辯論庭，一般認為，依照本屆大法官風格，宣告違憲的機會很高。

本案爭議點在於《民法》第1052條第2項規定「有前項以外之重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。但其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚。」該規定允許我國在離婚部分採許先進的「破綻主義」，不過因但書規定，限制了僅能由「無過失」的夫妻一方請求離婚，也限制了他方請求離婚的權利，引發本案。

方姓、高姓2名男子因外遇而訴請離婚，依照前開規定，法院認為2人均無聲請裁判離婚的權利，予以駁回。其中方姓男子與元配結婚超過50年，但早與分居，與小三定居香港多年，甚至生下3名子女，人生展開新的一頁；不過他因為這條規定，無法離婚，這也造成未來處分婚姻共同財產或繼承遺產的問題。此外，高雄地院法官朱政坤，也對此聲請5案。大法官於15日開庭審理。

其中高男委任律師認為，該規定看似維護「家庭完整」，但卻因為限制離婚，導致限制人民「另外組成、或不組成家庭的權利」，對家庭成員造成負面影響，這才破壞家庭和諧，侵害人民的「家庭權」。另外方男也認為該規定限制沒有愛情的一方，強迫接受另外一方，以條文綁住雙方的婚姻，實在沒必要，也違反比例原則。

朱政坤則說，這次聲請釋憲不代表他認同這些可歸責的行為，只是離婚案件已不能回復雙方感情；就算讓法官判斷「對錯」，還是「回不去了」。他認為，憲法應該尊重個人人格自由與追求幸福，夫妻能和很好，能離也很好，但「已經失和，又離不開，最不好！」

▼法官朱政坤提出五起案件聲請釋憲。（圖／翻攝司法院網頁）