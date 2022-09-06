林義傑「著作權蟑螂」案起訴！　1年包攬訴訟千件...獲利百萬

▲林義傑今天被檢察官依。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

超馬好手林義傑涉嫌經營「真相智財公司」，向影視公司包攬取締侵害智慧財產權案件，然後向盜版民眾提告，再從中取得和解金營利，林義傑6月間遭檢警拘提到案後喊冤：「我沒有做甚麼壞事，也沒有做違法的事情」，不過台北地檢署調查，林義傑和鄭姓律師等6人涉嫌違反《律師法》包攬訴訟等罪嫌，1年興訟近千件，獲利近百萬元，依法提起公訴，另有3名律師、會計師獲緩起訴。

林義傑 （現名林瀚駩）是國際超級馬拉松選手，曾參與人類史上首次徒步橫越撒哈拉沙漠壯舉，以及四大極地超馬賽事，被譽為「台灣之光」，2021年7月16日登記設立「真相智財顧問有限公司」，2022年1月28日才把公司負責人從林改登記為許仁泰。

檢警調查，真相公司光是名稱就會讓人聯想到法律服務工作，但林義傑和許仁泰本人不是律師，而真相公司在取得影視公司授權後，沒有透過播放影片等方式營利，而是傳輸上網找盜版影片的網友，再找律師對網友提告。

辦案人員指出，真相公司只顧著抓盜版，成立不到1年就提告近千件，有負責智財案件的司法單位，被真相公司的檢舉案塞爆，結果不少被告網友最後選擇付錢給真相公司，讓辦案人員直批真相公司賺錢手法，比專抓盜版的著作權蟑螂還惡劣。

檢察官呂建興6月間指揮保二大隊進行相關蒐證後，8日展開行動，搜索真相公司等2處，並約談林義傑、真相掛名負責人許仁泰等3人到案，林義傑20萬元交保，許和邱姓員工各10萬、6萬元交保。林義傑走出北檢法警室時說：「做正義的事情然後被列為嫌疑犯人，我覺得這是很糟糕的事情，我想查水表就查吧，我沒有做甚麼壞事，也沒有做違法的事情，謝謝大家，不用擔心。」