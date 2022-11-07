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社會 社會焦點 保障人權

又有藝人爭歌曲著作權　王夢麟控滾石音樂盜10歌結果出爐

▲▼民歌高峰會2022,王夢麟。（圖／記者李毓康攝）

▲王夢麟控告滾石音樂侵害10首歌曲著作權，台北地檢署調查後認為犯罪嫌疑不足。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

知名民歌手王夢麟，因為不滿自己創作的《廟會》、《阿美！阿美！》等10首歌的詞曲、以及演出MV，被滾石國際音樂公司侵權盜用po網，涉嫌違反《著作權法》，台北地檢署調查當年相關法律規定，除非另有特別約定，否則，出資者當然取得著作權，7日以犯罪嫌疑不足等理由，處分不起訴滾石及負責人段鍾沂。

68歲的王夢麟1978年以詞曲創作《雨中即景》1首歌成名，唱過不少膾炙人口的民歌，之後也與趙樹海、黃大城組團出專輯，1999年因與鄰居發生口角，持刀刺傷對方而被判刑2年入監，近年聲帶受傷多次開刀，但仍不時會看到他在舞台上演唱民歌。

王夢麟2021年提告指控，他創作生涯中演唱的《廟會》、《小草》、《阿美！阿美！》、《七月涼山》、《木棉道》、《明天會更好》等10首歌曲，以及他的演出影像，遭滾石音樂無權重製並po上網路，涉嫌侵犯他的著作權。滾石則否認侵權，並提出相關合約文書，解釋這裡面有許多歌曲，是之前王夢麟賣給新格等公司，滾石再向新格買來的。

檢察官調查，王夢麟認為遭侵權的歌曲發表時間，從1980年開始到1985年，當時的《著作權法》規定，除非有特別約定，否則出資者就能取得作品的著作權，相關規定直到1998年才改為現在一般認知的，除非另有約定，否則著作權仍歸屬創作者，也就是滾石當年已合法取得著作權，犯罪嫌疑不足。

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