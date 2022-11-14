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蔡英文論文案　通緝中彭文正批「法官並非聖人或神」聲請迴避遭駁

▲▼政經關不了主持人，前台灣大學教授彭文正。（圖／記者湯興漢攝）

▲彭文正遭發布通緝，仍聲請法官迴避遭駁回。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

遭通緝的政論節目主持人彭文正，對蔡英文總統的博士論文提出確認之訴。案經高院廢棄發回台北地院後，更一審仍由同一位法官審理，彭文正聲請法官迴避，認為法官「並非聖人或神，實難期待其能做到不遷怒、不貳過而得認知其錯誤所在」，但最高法院不採信，駁回聲請確定。

彭文正在2019年10月間，就與旅美學者林環牆在倫敦召開國際記者會，質疑蔡英文在英國倫敦政經學院（LSE）的論文、博士學位的真實性，也要求英國政經學院回答蔡英文學歷的相關問題。此外，彭文正也在台灣提出民事訴訟，要求確認蔡英文的論文、博士學位不存在。

一審由台北地方法院法官張詠惠獨任審理。最後張詠惠認為本案屬確認訴訟，需有確認利益方可審理；因蔡英文論文、學位是否存在，屬於單純的事實問題，並非訴訟上的確認利益，因此張詠惠以欠缺確認利益為由，程序上駁回彭文正之訴。彭文正上訴二審，高院二審廢棄原判決，發回更審，但更審又抽中張詠惠審理。

彭文正不滿，即便遭通緝人在國外，還是聲請法官迴避，還以視訊方式參與審理過程。他認為，張詠惠在先前的案子中已經駁回他的聲請，「法官並非聖人或神，實難期待其能做到不遷怒、不貳過而得認知其錯誤所在，且此亦將使人民對司法觀感不佳，而有損於司法信賴。」

台北地院駁回後，彭文正抗告，高院也駁回；彭文正再抗告到最高法院，最高法院仍舊駁回，全案確定。

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