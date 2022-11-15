柯志恩脫口鐵票倉「去了了」　陳其邁數政績補槍！親曝最大原因

▲高雄市長陳其邁車掃拜票行程滿檔。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

選戰倒數11天，高雄市長陳其邁拚競選連任，今（15）日延續昨日車掃，排了一整天的馬拉松行程拉抬民進黨籍的議員候選人。針對對手國民黨高雄市長候選人柯志恩脫口藍營票倉流失「去了了」言論，他說，自己的原則就是不分黨派，解決市民的需要，「平常就一步一腳印、不分藍綠來做。」

陳其邁早上先從第11選區（林園、大寮）開始，接下來陸續是第10選區（前鎮、小港）、第9選區（鳳山），還有晚間壓軸的第8選區（前金、新興、苓雅），短短兩天上山下海行程滿檔，力拚把議員候選人送進議會。

▲陳其邁短短兩天上山下海行程滿檔，力拚把議員候選人送進議會。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於柯志恩昨晚直播疑忘關麥克風，脫口真心話曝藍營票倉流失「去了了」，陳其邁則細數一數以來的政績。他說，自己的原則就是不分黨派，解決市民的需要，不會因為所謂的藍營鐵票倉就有所偏頗，不分黨派推動市政，對於客庄、原民部落，自己就任兩年來無論是在道路水利建設都實實在在地做。

包括美濃湖排水、美濃運動中心；原鄉的聯外道路、祭儀場、集會所、文史館、茂林溫泉等等；還有果貿社區沉痾35年的道路問題、鳳山工協新村的多功能活動中心等等眷村建設。陳其邁強調，「我們不會選舉才開酸，平常就一步一腳印、不分藍綠來做。」

▲▼陳其邁強調，自己的原則就是不分黨派，解決市民的需要，不會因為所謂的藍營鐵票倉就有所偏頗。（圖／記者賴文萱翻攝）

有人好奇車掃鐵人行程，體力是怎麼保養的，陳其邁露出靦腆笑容，說自己口才不是太好「就骨力一點拚。」他說，自己當年補選時，用兩條腿走遍高雄38區，就是要讓市民知道當有需求時，他就在旁邊陪他們，選舉剩下11天，不能有一分停下來休息「一口氣拚到底就對了！」

陳其邁也透露本周在大旗美地區、下周選前之夜在鳳山還會有2場大型造勢，並全力向市民來拜託，提到高雄進步不能停。他強調，拜託大家憐花惜盆，推薦的黨籍議員候選人也希望民眾來牽成。

今天一整天陳其邁將陸續陪同黨籍議員候選人洪村銘、李雨庭、黃彥毓、黃雍琇、蘇致榮、湯詠瑜來車掃，他也邀請民眾出來跟他互動、為他打氣，讓他再拚四年，高雄起飛。