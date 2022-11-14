納骨塔前詭異畫面曝！插滿基樁綁紅布條　在地人怒：嚇壞先人

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林口湖鄉成龍納骨塔前空地插太陽能光電基樁，上頭卻綁著抗議紅布條，此原為鄉公所向縣府申請「光電停車棚」使用，今（14）日上午口湖鄉長候選人李龍飛、縣議員候選人蔡孟真、鄉民代表候選人王溪邊、李惠民與數十鄉親於現場召開記者會，指出該光電案場申請與執行獲准公文中，隻字未提到停車場，疑是魚目混珠欺騙鄉親，只為建光電賺錢。

▲雲林口湖鄉成龍納骨塔前空地打上滿滿基樁。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣議員候選人蔡孟真出示公文及計畫書提出質疑，口湖鄉公所向縣政府民政處提出太陽能光電計畫書中載明，「因停車位不足」，為使空地有效利用以改善空地泥濘、光電增加公所稅收、提供更多車位等理由申請設置，獲民政處同意使用。

▲口湖鄉長候選人李龍飛、縣議員候選人蔡孟真、鄉民代表候選人王溪邊、李惠民與數十鄉親於現場召開記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

蔡孟真再出示雲林縣政府發出公文表示，縣府建設處回復給光電公司的公文函中隻字未提到「停車場」，懷疑口湖鄉公所用魚目混珠的方式欺騙鄉親「假建停車場之名、行蓋光電之實」。蔡孟真說，經建設處派員到場確認，口湖鄉公所與光電公司「並未申請建設停車場」，即便建蓋停車場，也是「不法規的」，需依停車場設置及管理辦法，依法申請設置。

現場鄉親則針對先人納骨塔前插滿基樁、欲設置光電太陽能案場表示不滿，除了持反對興建的意見外，破壞先人風水、光電影響磁場，即便要拔樁也要選吉日做法會以慰先人受到驚嚇，也安定鄉親憂心。

▲縣議員候選人蔡孟真出示公文表示，縣府建設處回復給光電公司的公文函中隻字未提到「停車場」，懷疑口湖鄉公所用魚目混珠的方式欺騙鄉親「假建停車場之名、行蓋光電之實」。（圖／記者蔡佩旻攝）

鄉民代表候選人王溪邊表示，口湖鄉長林哲凌說100萬元以下工程不用經過代表會，所以口湖鄉民代表會針對該案通過時是不知情的，許多鄉親更誤會，代表會竟會同意通過該建案。而許多民代與鄉親亦認為在納骨塔前建光電太陽能不恰當，所以持反對意見。並指出，若建停車場，依現場已設置之基樁，車輛開到底根本也沒有留迴轉車道空間，如何能成？

對此，口湖鄉公所祕書蔡春常表示，歷年鄉親返鄉掃墓祭拜均於該空地設置帳篷桌子放置供品，於2021年鄉親反映地面不平整建議整地，惟所需經費龐大，因此藉由光電公司設置發電廠，於下方一併整地完善並實用空間「也可當作停車場」，還能有光電收入，亦經縣政府同意實施，所以才進行打樁。

▲蔡春常強調，選舉期間公所立場怎麼解釋都不對，將在選舉過後做妥善處理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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