站出來挺台南大曾文就會贏　黃偉哲勝選車隊正式啟動！

▲選戰倒數計時，台南市長候選人黃偉哲15日在下營上帝廟，啟動「連任勝選車隊」，希望透過車隊掃街拜票，向市民傳達政見與願景，展現黃偉哲繼續拚的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選戰倒數計時，台南市長候選人黃偉哲15日在下營上帝廟，啟動「連任勝選車隊」，希望透過車隊掃街拜票，向市民傳達政見與願景，展現黃偉哲繼續拚的決心，車隊路線將行經議員第3選區，涵蓋下營、六甲、麻豆、官田、大內等行政區，黃偉哲以母雞身分，為市議員候選人爭取更多支持。

黃偉哲表示，15日選在下營出發，就是希望大曾文區兩席民進黨議員候選人都「會贏」！大曾文區不只是嘉南平原上的農業重鎮，經過這些年來的治水與開發，也逐步發展為南科的衛星產業地帶，未來將成為南科白領的新故鄉。所以呼籲市民支持台南繼續進步，讓市長和議員都會贏，議會過半繼續拚。

民進黨提名市議員候選人陳秋宏表示，大曾文區是台灣文旦的最大產地，許多民眾對台南這幾年來的農路修建相當有感，也感謝黃市長為文旦蔘等加工產品，創造更多話題與商機。面臨中國對台南農產品的打壓，陳秋宏主張要發展國際通路，為農產品找新出路。也懇請民眾千萬不能投給造成文旦之亂的候選人，集中選票支持民進黨為農民繼續拚。

市議員候選人吳通龍表示，大曾文區在南科隔壁，這些年有許多南漂族群來此定居，所以生活機能要持續提升。在黃偉哲任內，六甲與下營的外環道陸續完工，讓當地交通更方便，在育兒方面，除了提升津貼，官田也增加生態公園與隆田chacha園區，麻豆也增加公托家園和親子悠遊館。吳通龍呼籲市民票票投給民進黨，讓府會合作拚建設。

在勝選車隊啟動記者會上，黃偉哲舉起陳秋宏與吳通龍的手，齊聲呼籲市民站出來挺台南！支持台南繼續進步、支持黃偉哲繼續拚、支持民進黨議會拚過半。黃偉哲強調，選戰剩下將近10天，接下來將會與各議員選區候選人共同衝刺，也希望透過37區的拜票，向民眾傳達民進黨推動台南進步的信念。