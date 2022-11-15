　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

站出來挺台南大曾文就會贏　黃偉哲勝選車隊正式啟動！

▲選戰倒數計時，台南市長候選人黃偉哲15日在下營上帝廟，啟動「連任勝選車隊」，希望透過車隊掃街拜票，向市民傳達政見與願景，展現黃偉哲繼續拚的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲選戰倒數計時，台南市長候選人黃偉哲15日在下營上帝廟，啟動「連任勝選車隊」，希望透過車隊掃街拜票，向市民傳達政見與願景，展現黃偉哲繼續拚的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選戰倒數計時，台南市長候選人黃偉哲15日在下營上帝廟，啟動「連任勝選車隊」，希望透過車隊掃街拜票，向市民傳達政見與願景，展現黃偉哲繼續拚的決心，車隊路線將行經議員第3選區，涵蓋下營、六甲、麻豆、官田、大內等行政區，黃偉哲以母雞身分，為市議員候選人爭取更多支持。

▲選戰倒數計時，台南市長候選人黃偉哲15日在下營上帝廟，啟動「連任勝選車隊」，希望透過車隊掃街拜票，向市民傳達政見與願景，展現黃偉哲繼續拚的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，15日選在下營出發，就是希望大曾文區兩席民進黨議員候選人都「會贏」！大曾文區不只是嘉南平原上的農業重鎮，經過這些年來的治水與開發，也逐步發展為南科的衛星產業地帶，未來將成為南科白領的新故鄉。所以呼籲市民支持台南繼續進步，讓市長和議員都會贏，議會過半繼續拚。

▲選戰倒數計時，台南市長候選人黃偉哲15日在下營上帝廟，啟動「連任勝選車隊」，希望透過車隊掃街拜票，向市民傳達政見與願景，展現黃偉哲繼續拚的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民進黨提名市議員候選人陳秋宏表示，大曾文區是台灣文旦的最大產地，許多民眾對台南這幾年來的農路修建相當有感，也感謝黃市長為文旦蔘等加工產品，創造更多話題與商機。面臨中國對台南農產品的打壓，陳秋宏主張要發展國際通路，為農產品找新出路。也懇請民眾千萬不能投給造成文旦之亂的候選人，集中選票支持民進黨為農民繼續拚。

▲選戰倒數計時，台南市長候選人黃偉哲15日在下營上帝廟，啟動「連任勝選車隊」，希望透過車隊掃街拜票，向市民傳達政見與願景，展現黃偉哲繼續拚的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市議員候選人吳通龍表示，大曾文區在南科隔壁，這些年有許多南漂族群來此定居，所以生活機能要持續提升。在黃偉哲任內，六甲與下營的外環道陸續完工，讓當地交通更方便，在育兒方面，除了提升津貼，官田也增加生態公園與隆田chacha園區，麻豆也增加公托家園和親子悠遊館。吳通龍呼籲市民票票投給民進黨，讓府會合作拚建設。

▲選戰倒數計時，台南市長候選人黃偉哲15日在下營上帝廟，啟動「連任勝選車隊」，希望透過車隊掃街拜票，向市民傳達政見與願景，展現黃偉哲繼續拚的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在勝選車隊啟動記者會上，黃偉哲舉起陳秋宏與吳通龍的手，齊聲呼籲市民站出來挺台南！支持台南繼續進步、支持黃偉哲繼續拚、支持民進黨議會拚過半。黃偉哲強調，選戰剩下將近10天，接下來將會與各議員選區候選人共同衝刺，也希望透過37區的拜票，向民眾傳達民進黨推動台南進步的信念。

▲選戰倒數計時，台南市長候選人黃偉哲15日在下營上帝廟，啟動「連任勝選車隊」，希望透過車隊掃街拜票，向市民傳達政見與願景，展現黃偉哲繼續拚的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►「台中日光溫泉會館」雙人4399元！一泊二食＋爽泡湯

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
神抄底！魏哲家10月買200張台積電　賺逾2200萬
快訊／鼎泰豐宣布漲價！　小籠包變貴了
高雄摩鐵狂轟32槍現場曝！　賓士撞警成蜂窩
「網紅」選議員！　政見很佛：解決單身狗的婚配問題
噁圖慎入！一家5口全身癢爆揪團就醫　醫驚呼：蟲蟲在皮膚挖地道
快訊／中國銀行爆搶劫！大批武警包圍　狙擊手登高樓戒備
拜登：習近平短期不會進犯台灣　美中沒必要展開新冷戰
6豬仔遭囚新竹　他哀求超商「報平安」...衝派出所救了所有人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蔡壁如領軍掃街　台灣民眾黨誓拼嘉市議員里長席次

站出來挺台南大曾文就會贏　黃偉哲勝選車隊正式啟動！

手機遺失主心急如焚　屏東九如警1妙招迅速找回失物

印尼＋台灣皮影戲偶特展　即日起屏東戲曲故事館展出

花蓮特定寵物業評鑑結果出爐　3家業者「優等」10業者「甲等」

南警強勢瓦解暴力犯罪集團　淨化治安讓市民安心

竹市茄苳國小技壓全國500校　奪節能劇場競賽全國第三

一起結婚吧！花蓮秋季集團婚禮　66對新人獲50吋電視成家禮

台東幼兒專責醫師與您童行　歡迎新手爸媽免費申請加入

校園大改造 培英、竹光國中獲2022金點設計獎標章

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

最凶猛的「百香果綠茶」 店員擰開瓶蓋突大爆炸

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

聽嬤道別「約定來世再見」　離世愛犬突流淚展感人靈性

柴犬換毛期「綿羊是你？」　寵物美容每梳一下全是毛

蔡壁如領軍掃街　台灣民眾黨誓拼嘉市議員里長席次

站出來挺台南大曾文就會贏　黃偉哲勝選車隊正式啟動！

手機遺失主心急如焚　屏東九如警1妙招迅速找回失物

印尼＋台灣皮影戲偶特展　即日起屏東戲曲故事館展出

花蓮特定寵物業評鑑結果出爐　3家業者「優等」10業者「甲等」

南警強勢瓦解暴力犯罪集團　淨化治安讓市民安心

竹市茄苳國小技壓全國500校　奪節能劇場競賽全國第三

一起結婚吧！花蓮秋季集團婚禮　66對新人獲50吋電視成家禮

台東幼兒專責醫師與您童行　歡迎新手爸媽免費申請加入

校園大改造 培英、竹光國中獲2022金點設計獎標章

隔監視器聽到下班呼喚　靈性汪「帶手電筒」接主人回家　

彩妝名師體罰學生「打斷雨傘」　控爆料者誹謗...反遭認證惡行

年紀輕輕就洗腎！多囊腎併發症多　新型口服藥延緩病程

送選民百元炸彈糕！楊鎮浯怒控對手陳福海賄選　今具狀告發

蔡壁如領軍掃街　台灣民眾黨誓拼嘉市議員里長席次

陳時中酸蔣萬安「矽谷笑話」　自豪年輕推廣潔牙：英雄從基層做起

侯友宜若連任將挑戰2024？　綠議員舉例韓國瑜：結果都不會太好

被爆親簽虛報薪資單！高虹安反擊：兩碼子事　「媒體竹篙當菜刀」

79歲翁「230cm跳繩」插入陰莖！　醫一照驚見整團卡進膀胱

選戰倒數黑函滿天飛還爆出黑衣人　新北議員曾煥嘉：人格抹殺

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

地方熱門新聞

輕障男選里長：看不慣有人比我智障

桃園市新住民協會　識讀台灣民主進程參訪

桃園市公辦電視政見會15日起登場

謝龍介關切台南學甲反對設置大型養豬場

為12年前「土石場」李俊諭又槓上了　黃盛祿冷回：歡迎提告

翁章梁大力推薦王宣貿

澎湖漁船不敵強風翻覆　6人獲救

桃3議員候選人共乘選舉車嗆「他」

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

才子獻曲　隨太平媽會香療癒人心

詐騙集團威脅散布祼聊視訊影像警拆穿

女子行竊水果食品店家報警查獲

台東地震搖掉超商天花板　現場驚悚畫面曝

環球心願樹點燈　盼聖誕爺爺為家扶孩子圓夢

更多熱門

相關新聞

高虹安涉詐助理費祕檔遭曝　黃珊珊：證據給檢調、不要給媒體

高虹安涉詐助理費祕檔遭曝　黃珊珊：證據給檢調、不要給媒體

民眾黨立委高虹安遭控詐領助理費案，鏡週刊取得吹哨者提供25個內部檔案，其中包括由高虹安親簽的立院請領名冊，證明高對助理每月向立院申領的薪資金額完全知情。對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊說，如果真的有這樣狀況，就把相關鐵證趕快交給檢調，而不是交給媒體，該怎麼辦就怎麼辦，「現在顯然都是在做選舉操作」。

新北8選區「17人搶10席」！老將回鍋　新人攻年輕選票

新北8選區「17人搶10席」！老將回鍋　新人攻年輕選票

陳時中嗆「你煩不煩」　蔣萬安轟：只會閃躲問題無法說服市民

陳時中嗆「你煩不煩」　蔣萬安轟：只會閃躲問題無法說服市民

綠推北北基桃1200月票　藍揭：當初林佳龍擋的政策

綠推北北基桃1200月票　藍揭：當初林佳龍擋的政策

關鍵字：

台南曾文黃偉哲啟動2022九合一大選2022台南市長

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸驚喜發文「我們結婚了」

被誦經師拉進死角！葬儀社女員工「求救Siri」成功逃跑

快訊／AD降臨PLG新北國王！

即／嘉義好市多驚傳命案　男子倒車道出口亡

60歲許效舜「主持費遭砍半」！10年節目慘停播

叫床聲太大！警方「聽聲辨位」破獲全裸淫窟

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

即／桃市里長候選人突過世！

館長合體魔獸！曬經典pose「變小隻馬」

陳建州宣布PLG重大決定

女與男友私奔　父敲門驚見被分屍35塊

「一戴套秒軟」網尷尬＋1！醫羞吐3原因

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

FTX倒閉「1200萬秒蒸發」！他打不開APP急哭

男友床戰一脫褲「她1秒嚇到滅火」！何妤玟1句話超傷

更多

最夯影音

更多
賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」
3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面