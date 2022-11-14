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腐爛神路過！台61砂石車泥漿狂洩　司機違規載運罰單6萬8起跳

記者蔡佩旻／雲林報導

台61線快速道路南下246公里金湖段，14日發生大量泥漿砂石滲漏於車道事故，嚴重影響安全，警方獲報派員管制道路並聯繫水上工務段派員協處，歷時7小時才清除完畢。雲林縣警察局北港分局除派員到場疏導車輛、協助清除滲漏物，另通知雲林縣環保局針對肇事車輛駕駛的之違規行為開罰。

▲台61線快速道路南下246公里金湖段今日發生大量泥漿砂石滲漏於車道，現場慘況婉如「腐爛神」路過。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台61線快速道路南下246公里金湖段發生大量泥漿砂石滲漏於車道，現場慘況宛如「腐爛神」路過。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

北港警分局今日上午6時30分許接獲報案稱，在口湖鄉台61線南下246公里處有大量泥漿砂石滲漏道路上，恐危及交通安全，員警據報趕到現場處理，立即放置交通錐等警戒設施，並封閉南下外線車道執行交通管制引導或疏導措施，另外通知公路總局水上工務段派人員到場協助清除泥漿砂石，歷時近7個小時，於下午13時30分清潔完畢，並恢復通行。

▲台61線快速道路南下246公里金湖段今日發生大量泥漿砂石滲漏於車道，現場慘況婉如「腐爛神」路過。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台61線南下246公里發生大量泥漿砂石滲漏於車道，司機發現後停靠路邊。

警方表示，41歲陳姓司機因無法提供廢棄物產源出處與隨車證明文件，環保局依廢棄物清理法第9條第2項處6萬元以上30萬元以下罰鍰，及27條1項1款規定處幣1千2百元至6千元罰鍰、第27條1項14款處1千2百元至6千元罰鍰；警方則依違反道路交通管理處罰條例第29條1項，處3千元以上1萬8千元以下罰鍰，及第30條第1項第2款，處3千元以上1萬8千元以下罰鍰，依法開立舉發違反道路交通管理事件通知單。

▲台61線快速道路南下246公里金湖段今日發生大量泥漿砂石滲漏於車道，現場慘況婉如「腐爛神」路過。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣環保局人員趕往現場查處並舉發開立違規單。

▲台61線快速道路南下246公里金湖段今日發生大量泥漿砂石滲漏於車道，現場慘況婉如「腐爛神」路過。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方通知公路總局水上工務段派人員到場協助清除泥漿砂石，歷時近7個小時清潔完畢。

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