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環球心願樹點燈！因為沒衣服穿了　盼聖誕爺爺為家扶孩子圓夢

▲今日上午環球第17屆心願樹在幼兒園小朋友表演聖誕狂歡曲揭開序幕，今年需要募集520份耶誕禮物。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日上午環球第17屆心願樹在幼兒園小朋友表演聖誕狂歡曲揭開序幕，今年需要募集520份耶誕禮物。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學附設環球幼兒園聖誕「心願樹」活動今年邁入第17年，每年上千位善心人士在聖誕前夕化身家扶孩童心中的聖誕老公公，募集心願卡上的各式所需物品再送到孩子們手上，今（15）日董事長許淑敏、幼兒園長何采樺與受贈雲林家扶陳燦勳主委、廖志文主任等各善心單位代表共同為家扶兒童點亮環球心願樹。

今日上午環球第17屆心願樹在幼兒園小朋友表演聖誕狂歡曲揭開序幕，今年需要募集520份耶誕禮物，環球科大董事長許淑敏表示，疫情對對雲林家扶服務兒童們帶來許多困難與不安，環幼心願樹特別邀請世華大台中市分會、台中市醫師夫人聯誼會、世華台中市分會、台大媽媽聯誼會、台中市同濟會四海女分會等，一起來擔任聖誕公公關懷雲林家扶兒童，幸福的季節能有愛與關懷來自環球心願樹的溫暖。

▲今日上午環球第17屆心願樹在幼兒園小朋友表演聖誕狂歡曲揭開序幕，今年需要募集520份耶誕禮物。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲家扶孩童簡單幾個字許下願望，期待聖誕老公公能準備衣服。（圖／記者蔡佩旻攝）

「因為沒衣服穿了」一名14歲的陳小弟身高166公分、但體重卻僅40公斤，簡單幾個字許下願望，期待聖誕老公公準備衣服送他；10歲的陳弟弟寫「因為媽媽一個人要養我們，我長高了衣服越來越小，媽媽買衣服都會想很久，如果只買我的會對弟弟妹妹不公平」希望能獲贈兩套新衣服；9歲好學的爐妹妹寫「在家可以加強練習，也可以學更多東西」許願要英語、數學、國語與成語本。

▲今日上午環球第17屆心願樹在幼兒園小朋友表演聖誕狂歡曲揭開序幕，今年需要募集520份耶誕禮物。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲也有好學的孩子希望得到書本多學習。（圖／記者蔡佩旻攝）

幼兒園長何采樺說，環幼心願樹16年來，共為家扶兒童募集24,248份心願禮物，這是一件非常有意義傳遞溫暖與愛心活動，而且環幼讓小朋友學習愛與分享，去體驗與實踐送愛到給雲林家扶兒童，讓我們一起把愛傳出去。

受贈的雲林家扶陳燦勳主委感謝環球全體師生，今年將募集我愛你520份聖誕禮物，為家扶兒童點亮心願。預計將於12月13日將耶誕禮物捐贈雲林家扶，陪伴歡度聖誕佳節，歡迎民眾共襄盛舉可親臨會場挑選將實踐的心願卡或電洽環球幼兒園05-5370988＃7315＆7316。

▲今日上午環球第17屆心願樹在幼兒園小朋友表演聖誕狂歡曲揭開序幕，今年需要募集520份耶誕禮物。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲家扶孩子體恤媽媽辛苦，希望能自己獲贈新衣服，讓母親把錢留給弟妹也穿新衣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日上午環球第17屆心願樹在幼兒園小朋友表演聖誕狂歡曲揭開序幕，今年需要募集520份耶誕禮物。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲環球幼兒園學童協助代表家扶孩子幫忙將心願卡掛上心願樹，期待善心人士前來認捐聖誕心願。（圖／記者蔡佩旻攝）


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