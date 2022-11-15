新北8選區「17人搶10席」！老將回鍋再戰　新人勤拜票搶攻年輕選票

▲卓冠廷參戰以來聲量一直很高。（圖／翻攝自卓冠廷FB）

記者施怡妏／綜合報導

距離九合一大選不到兩周，新北市第8選區（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區）競爭激烈，呈現17人搶10席的局面，國民黨提名5名候選人，有4名是現任市議員，爭取連任機會，還派出1名侯家軍參戰，民進黨則提名6名候選人，有2名是現任市議員，3名是新人，然而，選區其他黨籍候選人的實力也不容小覷。

國民黨有4名候選人都是現任市議員，江怡臻上次拿下選區最高票數，同時也是全國第二高票的市議員；洪佳君長期深耕樹林區，丈夫黃志雄是國民黨新北市黨部主委，選情相對穩定；林金結連任多屆，常參與地方活動，與在地居民感情不錯，人緣好，選情較為樂觀。黃永昌固守土城區，同樣連任數屆市議員，不過今年卻爆出涉嫌詐領助理費2000多萬元，恐怕成隱憂。

「侯家軍」出身的呂家愷，過去曾在新北市府當過副發言人，首次出來參選，與新北市長候選人侯友宜合體，推出LINE貼圖，希望可以搶攻年輕人的選票。

▲呂家愷曾擔任新北市府副發言人。（圖／翻攝自呂家愷FB）

民進黨廖宜琨、林銘仁是現任市議員，力求連任，曾進益上一屆差了305票就當選，這次也是卯足全力跑掃街拜票，希望能順利過關。

此外，民進黨也同樣派出新人參戰，議員彭成龍交棒給兒子彭一書，年僅28歲的高乃芸則是議員高敏慧的姪女，外型亮麗可愛，擁有國家高考心理師、教師雙證照，同時也是民進黨提名新北市最年輕的女性參選人。

卓冠廷則是新北市長候選人林佳龍的子弟兵，是林佳龍擔任台中市長時的新聞局長，也是正國會超級新人，參選以來聲量一直很高，選情相對穩定。

▲高乃芸年僅28歲，是民進黨提名最年輕的新北市女性議員候選人 。（圖／翻攝自高乃芸FB）

另外，無黨籍候選人歐金獅深耕三峽、鶯歌地區，今年回鍋再戰，希望能獲得選民青睞。同樣也是無黨籍的蘇泓欽，曾擔任一屆市議員，服務踏實又親切，關心鶯歌地區的事物，努力解決鶯歌人的問題，受到在地人的肯定，能否拿到三峽、土城以及樹林的選票是關鍵。

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