藍綠狗咬狗黑金又貪腐　黃珊珊：台北市民放心交給他們嗎？

記者陳家祥／台北報導

九合一選舉進入最後階段，台北市長候選人公辦政見發表會第2場次於15日登場。無黨籍候選人黃珊珊會後受訪時說，藍、綠都有所謂的貪腐、黑金，「這些人要回到台北市政府，台北市民放心交給他們嗎？」中間選民的訴求就是不投貪、不投黑，請投黃珊珊。

▲黃珊珊台北市長政見會後受訪。（圖／記者陳家祥攝）

黃珊珊說，看起來這次是把市話跟手機都加進來，就回到比較正常的狀況，「我剛也強調，因為這幾次民調看起來，前面很極端的都是只有市話」，現在台北市民裡面家裡有市話的，年輕人都沒有市話，很多工作上班族大概也沒有，「像我家已經8年沒有市話，那我想這部分可能會失真」。

黃珊珊說，各種民調都值得參考，就是希望客觀一點，還是回到一點，你自己應該做你自己的民調，「你周圍的朋友、鄰居、親人，大家去做民調，大概就會知道真正的民調狀況是怎樣」。

另外，陳時中面對民調第三的質疑，反酸是「吹哨子壯膽」，黃珊珊說，「今天的民調看起來就是，我說的沒錯吧？把他做成第一的民調才叫做吹哨子壯膽吧？」

媒體接著問，要如何鞏固中間選民？黃珊珊說，中間選民其實都在觀察每一個候選人每一天的言行，「今天之所以這麼多支持我們，就是因為我們沒有跟兩黨一樣潑髒水，沒有跟他們一樣每天只顧著自己的政黨利益」。

黃珊珊說，相信這個力量是非常強大的，就是讓他們更知道，要帶這個城市要去哪裡、會為這城市做些什麼，而不是每天只想著藍綠歸隊，「藍綠歸隊只有一個，他們把選民當成自己的私產，只能聽他們擺佈」。

「相信中間選民在台北早就已經脫離所謂政黨綁架，接下來就讓大家自由的做主人。」黃珊珊說，大家從出生的那天開始都是自由的，只是之後會被各種方式綑綁自己，「所以請大家回到做一個自由的人，做自己的主人」。

另外，陳時中面對民調第三的質疑，反酸是「吹哨子壯膽」，黃珊珊說，「今天的民調看起來就是，我說的沒錯吧？把他做成第一的民調才叫做吹哨子壯膽吧？」

至於在選舉最後階段，是否要喚起民眾對國民黨的不信任？黃珊珊說，是對於以前的藍跟綠都有所謂的貪腐、黑金，現在又在吵來吵去有關黑金的部分，藍跟綠都有，「那這些人要回到台北市政府，台北市民放心交給他們嗎？」

黃珊珊說，前朝國民黨在台北市執政的時期有這麼多弊案，包括最近才剛剛判決的大巨蛋，這些事情蔣萬安也沒有任何意見，「到現在為止，民進黨跟他們兩個狗咬狗的時候，我們只能回到，中間選民的訴求就是不投貪、不投黑，請投黃珊珊」。