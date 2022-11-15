　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠狗咬狗黑金又貪腐　黃珊珊：台北市民放心交給他們嗎？

記者陳家祥／台北報導

九合一選舉進入最後階段，台北市長候選人公辦政見發表會第2場次於15日登場。無黨籍候選人黃珊珊會後受訪時說，藍、綠都有所謂的貪腐、黑金，「這些人要回到台北市政府，台北市民放心交給他們嗎？」中間選民的訴求就是不投貪、不投黑，請投黃珊珊。

▲▼黃珊珊台北市長政見會後受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲黃珊珊台北市長政見會後受訪。（圖／記者陳家祥攝）

黃珊珊說，看起來這次是把市話跟手機都加進來，就回到比較正常的狀況，「我剛也強調，因為這幾次民調看起來，前面很極端的都是只有市話」，現在台北市民裡面家裡有市話的，年輕人都沒有市話，很多工作上班族大概也沒有，「像我家已經8年沒有市話，那我想這部分可能會失真」。

黃珊珊說，各種民調都值得參考，就是希望客觀一點，還是回到一點，你自己應該做你自己的民調，「你周圍的朋友、鄰居、親人，大家去做民調，大概就會知道真正的民調狀況是怎樣」。

另外，陳時中面對民調第三的質疑，反酸是「吹哨子壯膽」，黃珊珊說，「今天的民調看起來就是，我說的沒錯吧？把他做成第一的民調才叫做吹哨子壯膽吧？」

媒體接著問，要如何鞏固中間選民？黃珊珊說，中間選民其實都在觀察每一個候選人每一天的言行，「今天之所以這麼多支持我們，就是因為我們沒有跟兩黨一樣潑髒水，沒有跟他們一樣每天只顧著自己的政黨利益」。

黃珊珊說，相信這個力量是非常強大的，就是讓他們更知道，要帶這個城市要去哪裡、會為這城市做些什麼，而不是每天只想著藍綠歸隊，「藍綠歸隊只有一個，他們把選民當成自己的私產，只能聽他們擺佈」。

「相信中間選民在台北早就已經脫離所謂政黨綁架，接下來就讓大家自由的做主人。」黃珊珊說，大家從出生的那天開始都是自由的，只是之後會被各種方式綑綁自己，「所以請大家回到做一個自由的人，做自己的主人」。

另外，陳時中面對民調第三的質疑，反酸是「吹哨子壯膽」，黃珊珊說，「今天的民調看起來就是，我說的沒錯吧？把他做成第一的民調才叫做吹哨子壯膽吧？」

至於在選舉最後階段，是否要喚起民眾對國民黨的不信任？黃珊珊說，是對於以前的藍跟綠都有所謂的貪腐、黑金，現在又在吵來吵去有關黑金的部分，藍跟綠都有，「那這些人要回到台北市政府，台北市民放心交給他們嗎？」

黃珊珊說，前朝國民黨在台北市執政的時期有這麼多弊案，包括最近才剛剛判決的大巨蛋，這些事情蔣萬安也沒有任何意見，「到現在為止，民進黨跟他們兩個狗咬狗的時候，我們只能回到，中間選民的訴求就是不投貪、不投黑，請投黃珊珊」。

►「台中日光溫泉會館」雙人4399元！一泊二食＋爽泡湯

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
周末冷空氣抵台　北台灣「高溫下跌7度」雨區曝
快訊／國內LED大廠聲請破產　解僱全體員工
快訊／噴爆！　台積電ADR盤前大漲11％
爆乳妹登選舉公報！　4大政見曝：愛愛送紅包
25歲AV女優突人間蒸發！　官方急通知：完全找不到人
真實槍戰片！警大喊「下車」轟賓士32槍　摩鐵2男1女被拉出
快訊／證交所公告：如興等3家公司　周四起停止買賣
「可以給我一口棺材嗎？」　台中兄妹伴屍母親3天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

TVBS北市封關民調！蔣萬安36%領先　陳時中、黃珊珊緊咬僅差「1%」

台中政見會將登場　盧秀燕蔡其昌對決...素人陳美妃首次面對市民

對手跟進1280月票？　賴香伶：只學皮毛對「他」提出1000心驚

藍營流傳封關民調　民進黨：假的「蔣萬安選情不妙出下策」

告別立院國父遺像「破洞」　綠委嘆歷史被抹去：沒有文化高度

選舉民調封關倒數　三蘆女議員籲支持者堅定投給她

北市5選區／7年級參政「最關心這族群」、素人喊「停車費應市民所有」

「基隆女兒」盧秀燕獻聲力挺謝國樑　宣傳車掛「基女青澀照」吸睛

羅智強挺進台中一級戰區　「看到堅韌力量」全力輔選邱愛珊

蔡英文錄影片力挺李問　承諾明年有第二家航空公司進駐連江

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

最凶猛的「百香果綠茶」 店員擰開瓶蓋突大爆炸

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

聽嬤道別「約定來世再見」　離世愛犬突流淚展感人靈性

柴犬換毛期「綿羊是你？」　寵物美容每梳一下全是毛

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

TVBS北市封關民調！蔣萬安36%領先　陳時中、黃珊珊緊咬僅差「1%」

台中政見會將登場　盧秀燕蔡其昌對決...素人陳美妃首次面對市民

對手跟進1280月票？　賴香伶：只學皮毛對「他」提出1000心驚

藍營流傳封關民調　民進黨：假的「蔣萬安選情不妙出下策」

告別立院國父遺像「破洞」　綠委嘆歷史被抹去：沒有文化高度

選舉民調封關倒數　三蘆女議員籲支持者堅定投給她

北市5選區／7年級參政「最關心這族群」、素人喊「停車費應市民所有」

「基隆女兒」盧秀燕獻聲力挺謝國樑　宣傳車掛「基女青澀照」吸睛

羅智強挺進台中一級戰區　「看到堅韌力量」全力輔選邱愛珊

蔡英文錄影片力挺李問　承諾明年有第二家航空公司進駐連江

加州州長妻「遭淫魔製片性侵」　出庭淚揭17年傷痛：就像充氣娃娃

狂吃菜還是便秘！醫曝關鍵「5類食物」：缺乏只是在啃草

TVBS北市封關民調！蔣萬安36%領先　陳時中、黃珊珊緊咬僅差「1%」

倍力資訊預計12月中掛牌上櫃　聚焦企業數位與ESG雙軸轉型

《千元律師》李清娥38歲卻像大學生　出國帶6瓶防曬、全都高係數超狂！

台中政見會將登場　盧秀燕蔡其昌對決...素人陳美妃首次面對市民

「228公分跳繩」插入陰莖！奇葩男爽一下後卡膀胱...醫見X光驚呆

張孝全無心搶金馬最帥自嘲「變不出花樣」　讚BC西裝永遠舒服

「女版川普」落選亞利桑那州長　民主黨取得重要勝利

缺乏維生素B群？營養師列「10大警訊」眼睛發紅、頭髮出油

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

政治熱門新聞

即／桃市里長候選人突過世！

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

22縣市最新當選預測！六都幾乎「藍一片」

22縣市長終極預測！　民進黨北台灣全敗

柯志恩掃街忘關麥克風　驚吐真心話

ET六都封關民調／國民黨有望搶下台北、桃園　民進黨可能只剩2都

角逐台北市長！這位候選人「最高學歷只有幼稚園」

林義偉9月酒駕「承諾退選退黨」繳清罰款繼續選！

高虹安助理看不下去！　曝證據喊話「她不是慣老闆」

即／驚吐「去了了」絕望真心話　柯志恩：講的是事實

柯志恩吐真心話　陣營222字滅火

館長嗆名嘴：想贊助魔獸　準備幾百萬

北市長封關民調！　蔣萬安36%領先

直擊／分進合擊！蔣萬安牽手挺6月肚掃街　人氣擠爆市場

更多熱門

相關新聞

對手跟進1280月票？　賴香伶：他們只學皮毛

對手跟進1280月票？　賴香伶：他們只學皮毛

桃園市選委會15日舉辦市長候選人公辦電視政見會，民眾黨桃園市長候選人賴香伶再次強調桃園的居住正義及交通問題，是桃園青年人最重視的，而她最早提出來的1280與雙北結合的通勤月票政策，對手也相繼跟進，但他們「只學到皮毛沒有學到內涵」。

藍傳封關民調　民進黨：蔣萬安選情不妙出下策

藍傳封關民調　民進黨：蔣萬安選情不妙出下策

7年級參政「最關心這族群」、素人喊「停車費應市民所有」

7年級參政「最關心這族群」、素人喊「停車費應市民所有」

「基隆女兒」盧秀燕獻聲力挺謝國樑　宣傳車掛「基女青澀照」吸睛

「基隆女兒」盧秀燕獻聲力挺謝國樑　宣傳車掛「基女青澀照」吸睛

柯文哲：柯建銘需要認罪的事更多

柯文哲：柯建銘需要認罪的事更多

關鍵字：

2022九合一大選2022台北市長黃珊珊陳時中蔣萬安台北市民進黨柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸驚喜發文「我們結婚了」

被誦經師拉進死角！葬儀社女員工「求救Siri」成功逃跑

快訊／AD降臨PLG新北國王！

即／嘉義好市多驚傳命案　男子倒車道出口亡

60歲許效舜「主持費遭砍半」！10年節目慘停播

叫床聲太大！警方「聽聲辨位」破獲全裸淫窟

館長合體魔獸！曬經典pose「變小隻馬」

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

男友床戰一脫褲「她1秒嚇到滅火」！何妤玟1句話超傷

即／桃市里長候選人突過世！

陳建州宣布PLG重大決定

女與男友私奔　父敲門驚見被分屍35塊

「一戴套秒軟」網尷尬＋1！醫羞吐3原因

FTX倒閉「1200萬秒蒸發」！他打不開APP急哭

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

更多

最夯影音

更多
賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」
3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面