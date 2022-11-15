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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鍾東錦演講脫口：小刀劃破肚皮血一點點　跟柯文哲組「雙刀會」

▲▼無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦本月2日前往國立聯合大學學生會演講。（圖／翻攝自Facebook／國立聯合大學學生會 NUUSA）

▲鍾東錦近日與大學生座談時頻頻脫口「驚句」。（圖／翻攝自Facebook／國立聯合大學學生會 NUUSA）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦本月2日前往國立聯合大學學生會演講，然而演講過程中頻頻脫口「驚句」，引發地方熱議。根據直播影片，鍾在談到政治是衝突和妥協時，脫口「我們能拿多少錢回來就拿多少錢回來」，發現自己口誤後急忙將錢修正為資源，引發現場哄堂大笑；鍾並談及，數月前他說自己拿西瓜刀劃破他人肚皮，臟器外露只是「輕傷」一事，那是小刀不是大刀，還說可跟台北市長柯文哲組成「雙刀會」。

鍾東錦在演講時，被問到對18歲公民權的看法，他坦言自己本來不贊成，和女兒辯論後想法改變，「政治就是衝突妥協衝突妥協，我們能拿多少錢回來就拿多少錢回來，阿不是，是拿多少資源回來就拿多少資源回來」，引發現場同學大笑，鍾也自嘲說他講錯了。

另對於曾拿西瓜刀傷人，導致被害者臟器外露一事，鍾東錦說，那不是大刀，是小刀，小小的水果刀，也不是大刀。他還說，就算自己做錯事，也會趕快把傷害減少，例如他把同學弄傷，就會趕快送他去醫院，趕快跟他道歉，並坦承當時說「輕傷」是口誤，輕傷是騙人的，「但他一個禮拜就出院了，因為年輕，其實只是皮肉傷」，只是有時候刀子很鋒利，不小心就弄傷了，也沒有像大家想像的那麼嚴重、那麼狠，血一點點而已，所以我看到割傷了，趕快送去醫院，所以他很快就原諒自己，兩人馬上就又一起喝酒了，可是那時候醫院檢查是刀傷，所以馬上就被判殺人未遂。

會中有學生提問，請問鍾東錦有想要當外科醫生嗎？鍾說，「要柯P（指身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲）肯收我啊，這樣我們會變雙刀會餒。」

此外，針對時代力量日前質疑鍾東錦以持有的農地透過設定抵押，向南庄鄉農會擔保高額借款一事，鍾東錦會中喊冤說，「我跟大家講，我已經很有錢，為什麼還要借錢？」其實這也不是借，是因為他以前經營的公司都會請大家先借，還是放100、200萬在那邊，這樣不用每次在那邊簽名，當時他的錢一部分在合庫、一部分在南庄農會，「他們也很聰明啊，他們一定不敢簽名，一定要我簽啊，其實土地也不是我的，甚麼都不是我的，我只是呆子一樣被抓去擔保。」他說，自己被找去簽名，是因為「背後實力夠」，萬一有狀況他會還，結果現在整個責任被推到自己這裡來。

鍾東錦解釋說，因為他曾經擔任兩屆農會的理事長，也曾經是農會的常務理事，裡面有3分之1的人不是自己的親戚，就是我的鄰居，因為現在利息很低，存放款都沒什麼業務，他們也許需要放款的業務，因此他會故意跟別人說，麻煩跟這些農會員工借一點，其實是給農會面子，給農會賺一點利息，給他那些親戚、朋友一點業績，這才是主要的原因，「不然我自己拿錢借他就好，幹嘛跟農會借？」

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