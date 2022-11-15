「黃承國恐成台北地下市長」　蔣萬安競辦批英系黑白共治　

▲總統府前國策顧問黃承國。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安陣營再攻總統府前國策顧問黃承國未來恐成「地下市長」，藍營的台北市議員徐巧芯公布多張其與民進黨台北市長候選人陳時中、內政部長徐國勇的聚餐照片，直言這就是「英系黑白共治關聯圖」；而立委李德維更批評，「黑金就在你身邊」。

蔣萬安競總14日召開「敲中大會07：解密英系的黑白共治」記者會，與會的徐巧芯出示今年5月18日前民進黨秘書長洪耀福、掌管警政的內政部長徐國勇等英系高層跟內湖分局長王炳睿在喜相逢麵館聚餐；10月16日陳時中內湖勘災時座車闖紅燈違規，但內湖警方居然稱秘錄器沒開，隨後又傳出內湖分局長在勘災現場幫陳時中撐傘，令她質疑以上事件是否有關聯性？

此外，徐巧芯指出，地下匯兌業者郭哲敏傳10年洗錢百億，但在警方11月2日收網前就提前逃往海外，為何會先走漏消息？隨後流出照片指出徐國勇親信、警大校長陳檡文出入郭哲敏、林秉文共同經營的「88會館」招待所。

她進一步解釋，涉嫌洗錢的林秉文，交保2天就被媒體拍到密會黃承國，承辦林秉文洗錢案的檢察官也隨即遭爆料曾赴林秉文及郭哲敏的88會館而遭撤換。

徐巧芯並公布英系高層圍爐照片，黃承國、徐國勇、洪耀福皆在列，她質疑，黃承國聲稱在陳時中選辦沒掛職務，其實是陳時中背後的高人；照片顯示黃承國不僅是陳時中宗教團體後援會總策劃，多場公開活動也都陪在陳時中旁邊；他過去曾任天道盟文山會長、總統府國策顧問、民進黨台北市黨部主委、英系中常委及選對會成員。

徐巧芯根據多項自行蒐集的證據，整理出英系黑白共治關聯圖，也播放前立委蔡璧如上節目影片，指黃承國找管道施壓台北市府都發局，介入都更利益。

李德維則引述蔡璧如說的「新黑金政治」，質疑黃承國是否透過民進黨市議員介入「中泰花園廣場都更案」，「台北市民願意看到未來黃承國成為地下市長，不只直通市府，甚至直通市長官邸嗎？」

李德維認為，有網友爆料陳時中跟衛福部長薛瑞元，在審查高端EUA存廢的前夕，也去密會黃承國，為何兩人不去告網友，是否心虛？

李德維還播放林秉文、郭哲敏的內湖招待所內部影片，質疑難道只有內湖偵查隊長林弘基進去玩樂？他呼籲招待所內有警界風紀問題，內政部、警政署應該好好面對，徐國勇不能因為涉及自己人就不查。

對於批評，黃承國則反嗆，自己並未掛名陳時中競選總部任何職務，而且過去對香港歌手何韻詩潑灑紅漆的胡志偉和梁太富，兩人都是統促黨員，其中梁太富是地方角頭，有組織犯罪前科，胡志偉1年多前也曾對自由民主黨主席蔡丁貴灑生髮水，並與蔣萬安有合照，那這樣照蔣萬安的邏輯，如果他當選市長，白狼就是地下市長？台北市就是黑道治國？