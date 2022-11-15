大甲媽橫跨雲嘉必經路線　崙子大橋拓寬改建...今祭土祈福

▲大甲媽遶境必經之路，崙子大橋是往來雲林縣元長鄉、土庫鎮及嘉義縣新港鄉的重要交通樞紐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

崙子大橋是往來雲林縣元長鄉、土庫鎮及嘉義縣新港鄉的重要交通樞紐，也是農曆三月份大甲媽祖遶境必經的橋梁，因橋梁老舊、寬度不足、橋梁高程不符治理計畫將辦理改建，雲林縣長張麗善今(15)日率工務處團隊至現地說明辦理狀況，並舉行祭土祈福儀式。

▲雲林縣長張麗善今日率工務處團隊至現地說明辦理狀況，並舉行祭土祈福儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

崙子大橋位於雲林縣道145甲線，橫跨北港溪全長530公尺，含引道合計774公尺，於1981年興建完成迄今已逾40年，相關構件老舊，現況橋面寬度僅7公尺寬，單向僅1個車道，在汽、機車爭道的狀況下，多有交通事故，且現況橋梁梁底已低於北港溪的治理計畫高程，有影響通洪斷面之虞，交通部公路總局於今年3月正式同意納入生活圈道路系統改善計畫辦理。

▲改建後的崙子大橋示意圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，崙子大橋預計拓寬至18公尺，配置單向1快1慢及人行道暨自行車道，可有效紓解交通現況，並抬高橋梁，有利通洪斷面。橋上還將設置觀景平台，不僅可讓鄉親散步欣賞北港溪的風景，在大甲媽祖遶境時，還可讓香燈腳烹煮美食與信眾結緣，希望透過媽祖的祈福，讓地方更加繁榮。

工務處長汪令堯表示，此案總經費達9億8千121萬，在「南橋北管」的原則下由雲林縣政府辦理改建，其中公路總局補助4億7千412萬5000元，水利署後續補助3億2千485萬6000元，雲林縣政府配合1億8千133萬2000元，嘉義縣政府配合89萬7000元。預計年底上網招標，工期27個月，完成後希望能改善現有交通狀況。

▲崙子大自興建完成迄今已逾40年，相關構件老舊，現況橋面寬度僅7公尺寬，單向僅1個車道，且現況橋梁梁底已低於北港溪的治理計畫高程，有影響通洪斷面之虞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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