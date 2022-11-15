澤倫斯基喊話G20：是時候結束俄烏戰爭　呼籲俄羅斯必須撤軍

▲烏克蘭總統澤倫斯基造訪赫爾松時唱國歌。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

二十大工業國（G20）各成員國領導人齊聚印尼峇里島發表談話的同時，烏克蘭總統澤倫斯基向G20峰會表示，「現在是時候結束俄羅斯『破壞性戰爭了』」，呼籲俄羅斯必須從烏克蘭撤軍，同時保障烏克蘭領土完整。

根據《衛報》、《路透社》，澤倫斯基在烏克蘭透過網路向G20峰會概述了結束俄烏戰爭所必需的一系列條件，「俄羅斯必須重申烏克蘭的領土完整，從烏克蘭領土上撤軍，且必須賠償其所造成的損失」，同時他還呼籲應召開一次國際會議，以求鞏固戰後安全架構的關鍵要素，防止俄羅斯侵略的劇情再度上演。

澤倫斯基表示，「當所有反戰措施都能獲得執行時，各方應簽署一份確認戰爭結束的文件！」

烏克蘭在G20網路視訊演說中喊話，「現在是時候結束俄羅斯的『破壞性戰爭』了」，他表示不會再有《明斯克3號協議》（Minsk 3），「我們不會坐視俄羅斯等著增強軍事實力......我確信，現在是俄羅斯必須、且能夠停止戰爭的時候了。」

澤倫斯基談到了烏克蘭扎波羅熱核電廠發生的戰鬥，「任何人都沒有權力利用核災難來勒索世界，俄羅斯已經把扎波羅熱核電廠變成了『隨時可能爆發的放射性炸彈』。」

在整段演說中，澤倫斯基明確表示感謝「19國集團」（不包括俄羅斯）。俄羅斯總統普丁並未出席G20峰會，只派遣外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）出席在印尼峇里島舉行的會議。

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