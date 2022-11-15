世紀之握！拜登見習近平「露齒燦笑」有玄機　2動作洩內心超尷尬

記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登、中國國家主席習近平14日在二十大工業國（G20）峰會前會談，肢體語言專家詹姆斯（Judi James）分析，2人在全球媒體鏡頭前互相問候，有時流露友誼，有時又試圖向對方展現權力。其中，拜登全程露齒燦笑，實際上暗示著內心緊張，握手後輕摸鼻子、雙臂不自然前傾的站姿，也傳達出內心尷尬。

▲美國總統拜登上任後，首度與中國國家主席習近平親自會面。（圖／路透）



詹姆斯分析，拜登一見到習近平，在幾英尺外就面露微笑、伸出手臂，流露出喜悅之情。不過，在中國通常是上級或較年長者先伸出手，握手力道也較輕，拜登卻使用美國慣用的強力握法，甚至雙手包住習近平的手，「誇大投射出溫暖甚至友情的信號」，但也「把權力轉移至對自己有利的態勢」。

雖然習近平比較被動，但隨後就回應拜登的握手方式，「2個男人的手臂彎曲角度相似，暗示著積極性，2人大拇指都翹起來，也暗示相同的意思。他們的手臂伸直、掌心打開，表明對於會議抱持開放態度。」習近平握手3、4下後，把拜登轉過來面對鏡頭，意味著「接手控制權」，並露出看起來更成熟的閉唇微笑。

▲拜登把手放在習近平背上，被視為「權力之舉」。（圖／路透）



接下來，拜登卻做出2個暗示尷尬的動作，突然舉手輕碰鼻子，似乎試圖隱藏表情或感受，手臂垂下卻微微往前、落在身體前方而非兩側。不過，最後他把手放在習近平背上，「引導」對方前往會議地點，在政治上被視為「權力之舉」。

詹姆斯說明，問候儀式通常是為了表達真誠甚至友情，但世界領袖會面時，往往暗藏微妙的權力地位信號。本次會面中，「拜登扮演更積極的角色，看起來開放又友善，但也比看起來冷靜得多的習近平更尷尬」，而2人都想要向世界傳達訊息，也就是儘管華府與北京緊張關係持續，2國領袖仍能友善禮貌地互動。