習拜會中美隨行官員身份曝　劉鶴接班人何立峰「實習」對話磋商

▲美國總統拜登（圖右）與大陸國家主席習近平（圖左）任內首度會面。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

中美兩國元首習近平與拜登昨（14）日在印尼峇里島舉行任內首次「面對面」會談，雙方在主會談桌上各有8名官員陪同，以外交和財經領域為背景的高級官員為主，其中，被視為國家副總理劉鶴接班人的大陸全國政協副主席、國家發改委主任何立峰也在座，「實習」未來中美貿易談判氛圍的意圖相當明顯。

▲中美領袖會談上，雙方官員一字排開。（圖／翻攝 央視／澎湃新聞）

《北青報》旗下《政知新媒體》在習拜會後列出美方列席的高級官員名單，分別為國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）、駐華大使勃恩斯（Nicholas Burns）、亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）和白宮安全會議成員中的印太政策協調員坎貝爾（Kurt Campbell）、中國事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）、中國事務主任杜如松（Rush Doshi）及沒有出現在鏡頭前的另一名中國事務主任席恩（Jonathan Czin）。

美方出席的官員團隊被認為是拜登的「中國團隊」，也是肩負對華政策的核心成員。白宮安全會議（美國安會）成員是拜登的最高層級智囊圖，也是美國總統在國家安全和外交政策遇到重大問題時，進行研究的參謀機構，身為白宮國安顧問的蘇利文便是擔任首席智囊的角色。

至於印太政策協調員和中國事務資深主任則是拜登上任後新設立的兩個職務，尤其是坎貝爾旗下有負責中國大陸、南亞和東亞暨大洋洲事務的三位資深主任，是涉及印太地區和對華議題政策制定的策略核心人員。

大陸陪同習近平出席會談的官員方面，中共中央外事辦主任楊潔篪、中共中央辦公廳主任丁薛祥、外交部長王毅、外交部副部長馬朝旭和謝鋒都是中美高級官員會談及磋商的「熟面孔」，出席的還包括大陸外交部部長助理兼發言人華春瑩、大陸全國政協副主席、國家發改委主任何立峰及外交部北美大洋洲司司長楊濤及副司長鄭立樵。

值得注意的是，身為大陸國務院副總理、中美全面經濟對話中方代表的劉鶴即將卸任，接班呼聲最高的何立峰取而代之，預先「實習」適應中美高層對話氛圍，坐在其對面的正是未來交手的對象之一，美國財政部長葉倫。