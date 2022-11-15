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身價百億「防曬乳大王」通霄住宅火警　黑煙狂竄...木屋招待所燒光

▲▼通霄一名台商的木造招待所15日上午發生火警，小木屋付之一炬，沒有人傷亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲通霄一名台商的木造招待所15日上午發生火警，小木屋付之一炬，沒有人傷亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

通霄鎮五北里今天上午8點多發生小木屋住宅火警，火勢燃燒迅速猛烈，警消人車到場時整間長方型木造房屋有一半都已陷入火海，歷經1個小時才控制火勢，現場無人傷亡，由於屋主不在家，一名協助園藝雜務工作外籍勞工也不清楚起火原因。

苗栗縣政府消防局表示，上午8點17分接獲火警報案，出動車輛共計5車，消防人員9名，到達現場木造房屋已經全面燃燒，初步勘查無人受困、傷亡，燃燒面積約200平方公尺，於9點20分火勢控制進行殘火處理。

據了解，這間木造民宅是當地有名的富豪莊文陽的田園住家，莊在大陸創立的「丁家宜」洗面乳品牌，紅遍大小鄉鎮，是大陸國產保養品最大品牌，有「防曬乳大王」之稱；多年前以百億元將品牌出售給外商，四年後再回購經營，創業歷程名動兩岸。富豪住宅發生大火也引起地方人士關注，紛紛趕往現場關切。

據屋主親友表示，莊目前人都在大陸，住家這邊只有一名外勞及會計看家，火警第一時間侄子輩都有掌握火場訊息，起火點是閒置中的木造招待所廳舍，並無人受傷。

火警現場指揮官第4大隊副大隊長林育興表示，現場拉4水線經1個小時灌救，在上午9點20分控制火勢，木造住宅已經付之一炬，起火原因還需火災調查。

▲▼通霄一名台商的木造招待所15日上午發生火警，小木屋付之一炬，沒有人傷亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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