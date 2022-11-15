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為12年前「土石場案」！彰化候選人李俊諭提告　黃盛祿：歡迎提告

記者唐詠絮／彰化報導

選舉倒數10天，民進黨彰化縣議員第七選區候選人李俊諭，不滿對手黃盛祿誣指他姐夫是青原土石場的董事長，又說該土石場就是填廢棄土場，今天到地檢按鈴提告加重誹謗：黃盛祿則反嗆，所有資料自己都有掌握也一清二楚，「歡迎提告」。

▲綠營縣議員候選人李俊諭與姐姐姐夫一同到地檢安鈴控告議員黃盛祿。（圖／記者唐詠絮攝 黃盛祿提供）

▲綠營縣議員候選人到地檢安鈴控告議員黃盛祿。（圖／記者唐詠絮攝）

李俊諭表示，黃還在「民進黨支持者園地」的line群組發表，指「青原土石廠確實是李俊諭姐夫要設立的，大家可以去查去打聽」等言論，李俊諭強調，姐夫從未擔任過該間土石公司的任何職務，硬扯其關係是惡意中傷，故意牽扯到他更是違反公職人員選罷法。

▲綠營縣議員候選人李俊諭與姐姐姐夫一同到地檢安鈴控告議員黃盛祿。（圖／記者唐詠絮攝 黃盛祿提供）

▲綠營縣議員候選人李俊諭與姐姐、姐夫一同到地檢安鈴控告議員黃盛祿。（圖／記者唐詠絮攝）

李俊諭強調，黃盛祿於11月13日，於選區夾報散發民進黨初選真相大公開，一直罵人還要別人感恩，指李俊諭的姊夫曾經想要在圳寮村蓋青原土石場，被村民發現後氣憤不已，和時任鄉長的黃盛祿一起擋下，才還給溪州鄉平靜的家園。

黃盛祿反擊，拿出12年前鄉民反對設置土石場的圖片，對此表示，當年鄉民反對設置青原土石場，因此歡迎李提告，當時該案在送件時，就是他擔任溪州鄉長任內，因此所有資料他一清二楚，所有村民都可以作證，提告最好，就讓法院去認證。

▲反對土石場設置。（圖／黃盛祿提供）

▲議員黃盛祿提出12年前的圖片反擊。（圖／黃盛祿提供）

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