為12年前「土石場案」！彰化候選人李俊諭提告　黃盛祿：歡迎提告

記者唐詠絮／彰化報導

選舉倒數10天，民進黨彰化縣議員第七選區候選人李俊諭，不滿對手黃盛祿誣指他姐夫是青原土石場的董事長，又說該土石場就是填廢棄土場，今天到地檢按鈴提告加重誹謗：黃盛祿則反嗆，所有資料自己都有掌握也一清二楚，「歡迎提告」。

▲綠營縣議員候選人到地檢安鈴控告議員黃盛祿。（圖／記者唐詠絮攝）

李俊諭表示，黃還在「民進黨支持者園地」的line群組發表，指「青原土石廠確實是李俊諭姐夫要設立的，大家可以去查去打聽」等言論，李俊諭強調，姐夫從未擔任過該間土石公司的任何職務，硬扯其關係是惡意中傷，故意牽扯到他更是違反公職人員選罷法。

▲綠營縣議員候選人李俊諭與姐姐、姐夫一同到地檢安鈴控告議員黃盛祿。（圖／記者唐詠絮攝）

李俊諭強調，黃盛祿於11月13日，於選區夾報散發民進黨初選真相大公開，一直罵人還要別人感恩，指李俊諭的姊夫曾經想要在圳寮村蓋青原土石場，被村民發現後氣憤不已，和時任鄉長的黃盛祿一起擋下，才還給溪州鄉平靜的家園。

黃盛祿反擊，拿出12年前鄉民反對設置土石場的圖片，對此表示，當年鄉民反對設置青原土石場，因此歡迎李提告，當時該案在送件時，就是他擔任溪州鄉長任內，因此所有資料他一清二楚，所有村民都可以作證，提告最好，就讓法院去認證。

▲議員黃盛祿提出12年前的圖片反擊。（圖／黃盛祿提供）