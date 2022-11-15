警搜索販毒首腦　萌白狐狸犬護主襲警翹臀「撲上抱腿狂吠」

記者游瓊華／台中報導

台中市刑警大隊偵四隊日前偵辦毒品案，到一處民宅搜索販毒集團陳姓主嫌租屋處，過程中陳男還提醒警方，女友的愛狗狐狸犬比較神經質，「動作最好不要太大，不然可能會被咬」，果不其然，狐狸犬疑似見主人要被抓，狂吠不已，還數度撲上刑警大腿，企圖「襲臀」，警方靈機一動拿點心引誘狐狸犬進狗籠，才解決危機。

▲台中警察搜索販毒首腦，萌白狐狸犬護主襲警翹臀「撲上抱腿狂吠」。（圖／記者游瓊華翻攝）



台中市刑警大隊偵四隊日前破獲張姓藥頭涉嫌販賣大量毒品咖啡包案件，經與彰化縣刑警大隊共組專案小組向上溯源，今年3月間在台中市北區及彰化縣彰化市等地同步執行收網行動，順利查獲32歲陳姓主嫌、其25歲女友林女等4人到案，全案日前經台中地檢署以違反《毒品危害防制條例》起訴。

▲警方查獲多包毒品及7萬多元現金。（圖／記者游瓊華翻攝）



偵四隊隊長陳聖偉表示，在搜索陳姓主嫌租屋處前，陳嫌告知其女友飼養的狐狸犬比較神經質，警告「你們動作最好不要太大，不然可能會被咬」，果然在搜索過程該狐狸犬不時的吠叫，還數度撲向警方，似乎想阻擋搜索進行，現場當時靈機一動用寵物點心引誘狐狸犬進狗籠裡關起來，才解除這隻狐狸犬的騷擾，也讓搜索行動順利完成。

警方在現場查獲愷他命2包、毒品咖啡包38包、K盤2盒、手機15支、不法所得新臺幣7萬6000元等贓證物。