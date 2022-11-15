女友弟的朋友也不放過！騙帳戶到手秒當豬仔囚禁　他走絕路險死

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵一隊日前接獲報案，有四海幫成員帶著女友小弟成立詐騙集團，透過小弟騙來2名朋友提供帳戶、提款卡，最後再將2人囚禁，直到帳戶被警示之後才放人，其中1人還受不了企圖上吊自盡，幸好木頭太細斷裂救回一命，事後也受不了趁隙逃跑報警處理。

警方調查，36歲的徐姓四海幫成員，平時帶著31歲的陳姓女友以及34歲的林姓小弟，專門從事吸收人頭帳戶囚禁被害人，林姓小弟找來2名朋友，開出優渥條件吸引2人上門，最後交出存摺以及提款卡之後被囚禁，還強押至銀行設定約定帳戶。

▲北市刑大發現四海幫成員涉嫌騙帳戶，並將被害人囚禁18天。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，徐姓男子等人將被害人銀行戶頭控制後，就把人囚禁在租屋處，有被害人受不了精神上的壓力，甚至找來繩子企圖上吊自盡，所幸因為掛繩子的木頭太細斷掉，才讓被害人撿回一命，徐嫌等人發現還繼續強押被害人，被害人死命逃脫後報警。

另名被害人也被囚禁在租屋處，被控制18天後，等到帳戶被設定警示才放人，警方在10日前往桃園區觀音鄉逮捕徐嫌、徐嫌女友以及林姓小弟3人，訊後依詐欺、《組織犯罪條例》、妨害自由等罪嫌移送地檢署偵辦。



▲徐姓男子找女友、小弟囚禁被害人，被害人不堪精神壓力企圖上吊輕生。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方也在徐嫌等人家中搜出多本人頭帳戶存摺、提款卡及毒品等贓證物，2名被害人的帳戶，在4個月內不法金流就達2百多萬，將持續追查幕後主嫌到案，北市刑大指出，從10月24日至11月9日開始，配合掃蕩地下匯兌、洗錢水房，共計查獲7件逮24人。

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