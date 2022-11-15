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惡搞畫面曝！選里長添3百萬新車　敵營支持者經過...秒現刮痕

記者林悅、蔡怡萍／台南報導

選戰進入倒數關鍵時刻，台南市南區南都里現任陳姓里長在本屆也尋求連任，但他才剛買4個多月、價值3百多萬的選舉車，13日疑遭對手的柯姓支持者惡意毀損，陳姓里長向警方報案提告毀損，而百萬選舉車遭刮花的畫面也被服務處監視器拍了下來。畫面中可以看到，柯男先若無其事在附近徘徊數圈，確認周圍沒人注意時、再鎖定選舉車伸手以銳利物劃下去，當場出現一條長長的刮痕，柯隨即裝沒事地揚長而去。

▲台南市南區南都里現任陳姓里長甫買4個多月價值3百多萬的選舉車，疑遭對手的柯姓支持者惡意毀損，陳姓里長憤而向警方報案提告毀損。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市南區南都里現任陳姓里長甫買4個多月價值3百多萬的選舉車，疑遭對手的柯姓支持者惡意毀損，陳姓里長憤而向警方報案提告毀損。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳姓里長表示，11月13日上午8時30分出門，準備開始跑選務行程，赫然發現甫買4個多月價值3百多萬的選舉車，兩側車身遭毀損，他趕緊調閱服務處監視器，發現是住在附近的1位柯姓男子所為，陳姓里長憤而檢具監視器報案提告毀損。

陳姓里長對價值3百多萬的新車遭毀損非常心疼，更譴責這種惡質的選舉文化，陳姓里長拿出對手高姓候選人的競選總部成立大會邀請卡，指柯男就是高姓候選人的顧問之一。

競選連任的陳姓里長說：「選舉應理性、和平，沒必要用這種激烈的手段，更不要用抹黑、造謠的惡劣方式，民主法治國家不容許選舉暴力行為」；陳姓里長表示，柯男隔天竟到服務處大小聲，這已經造成我家人安全上的疑慮，許多里民也相當擔憂這種不理性的激烈行為。

▲台南市南區南都里現任陳姓里長甫買4個多月價值3百多萬的選舉車，疑遭對手的柯姓支持者惡意毀損，陳姓里長憤而向警方報案提告毀損。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方表示，柯男是高姓候選人的支持者，他供稱今年8月在拜票時遇到陳姓里長，陳姓里長嗆他，因而心懷怨恨，11月13日上午看到陳姓里長的車子，一氣之下才持鑰匙毀損陳姓里長的新車。

高姓候選人坦承，先前的確有邀請柯男擔任顧問，後來柯男表示自己沒打疫苗，加上身體有些問題，因此婉拒，柯男離開其競選團隊已經很久了，這些事不要牽扯到他這裡來。

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