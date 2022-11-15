苗栗輕度智障男選里長！記者問答「真實反應」曝　哥救場：會緊張

記者蔡文淵、莊智勝／苗栗報導

2022九合一大選選舉公報出爐，其中苗栗縣頭份民生里里長候選人古益弦自述領有輕度智能障礙手冊，引起網友熱議。今(15日)《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪古益弦住家，碰巧古騎著腳踏車外出歸來，記者提問時，古都能簡單回答，但當被問及「知道里長要做什麼嗎？」古則陷入沉默，一旁的哥哥古富源急忙救場，「我們全家都會幫忙，不用擔心。」

▲苗栗輕度智障者古益弦參選里長。（圖／記者蔡文淵攝）

古益弦今年36歲，在選舉公報列出過往就讀的啟智班、特殊教育學校，並在政見欄坦言領有輕度智能障礙手冊，但他承諾「本人當選，全家服務」，因為哥哥在當地開機車行，「店面開著，隨時有事，隨時找得到人！」政見欄還表示，看不慣有些人「做的決定比我還要智障」，而且沒選上就要死不活的，所以決定出來參選，只要選上一定認真做，如果沒選上也沒關係，就是選高興的，「智障當選、做事不智障！民主社會，弱勢出頭天！」

今記者走訪古益弦住家，剛好古騎著腳踏車歸來，記者熱情打招呼，問他「去哪裡？」古則回「出去一下。」面對記者提問，古益弦大多都能簡潔做出清楚回答，表示知道自己要選里長、是候選人，平時在連鎖速食店上班當清潔工，已經工作18年；但當記者問及「知道里長要做什麼嗎？」古則陷入短暫沉默，一旁的哥哥急忙出面救場，表示「全家人都會幫忙，不用擔心，他只要出面，他喜歡湊熱鬧，只要(里民)看得到人，有事情告訴他，回來我們就會處理！」

古富源表示，弟弟頭腦很清楚，只是在公開場合會緊張，無法清楚表達，但全家一起幫忙，相信能把里長的工作做好。古富源還說，弟弟平時都自己騎腳踏車去上班，有民眾告訴他，弟弟工作比一般人還要認真，平時也熱心，「當然可以當里長阿！」

▼記者上門採訪時，碰巧遇上外出的古益弦騎腳踏車回家。（圖／記者蔡文淵攝）