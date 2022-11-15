端長照政見！鄭運鵬盼「長輩多出門互動」　規畫捷運健康樂活村

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬。（圖／翻攝自桃園市選舉委員會YouTube）

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

桃園市第3屆市長選舉公辦電視政見發表會今（15）日上午9時舉行，稍早銘傳大學劉祥得老師提問，4位候選人皆有提到設立長照中心，但在家裡的老年人以及負責照護的家屬也可能需要協助，這部分該如何解決？鄭運鵬指出，主要會朝讓長輩願意出門的方向推出新策，包括捷運站設立「健康樂活村」、推出醫院聯合看診機制。

鄭運鵬指出，疫情延燒2年半以來，終於在10月的時候國門逐漸開放，相信民眾的生活都會恢復正常，為了鼓勵長輩回到平常的鄰里和社區生活裡面，會把社區的關懷據點的無障礙空間，包括緩坡和免治馬桶做好，讓最小的廁所，都讓長者們覺得很方便，甚至比家裡還要舒服，讓他們願意出來，或是在捷運站裡面規劃健康樂活村。

再來也會設置長輩長照和復健的專責醫院，長輩如果有需要的時候不用去排隊看診，同時推動各大醫院更有效率的聯合看診機制，做一個整合性的門診讓他們更方便；最後，推動敬老卡800點提高到1000點，並且擴大敬老卡使用範圍，讓他們可以走得更遠，去旅遊、觀光都好。

此外，鄭運鵬在剩餘時間，針對張善政說「乾淨的發包」，開轟他的團隊裡不乏有賄選、詐欺，或是暴力犯罪背景的人，未來要怎麼阻止這些人進入市政府？2012年在中央擔任政務委員、副院長和院長時，卻沒有辦法讓機捷通車，有那麼多的工程問題沒辦法解決，直到民進黨執政才解決，「您有什麼辦法解決未來的工程問題？」