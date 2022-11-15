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南投首宗賄選遭聲押！議員候選人未獲提名　夥樁腳買票求連任

▲▼南投縣議員候選人曾振炎日前以縣議員兼任南投縣總工會理事長身分出席南投縣勞工運動大會。（圖／南投縣政府提供）

▲南投本屆選舉首傳縣議員候選人賄選遭檢方聲押。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯、蔡怡萍／南投報導

大選進入倒數階段，南投也出現本屆首位候選人因涉賄選遭檢方聲押，爭取連任的縣議員候選人曾振炎與其樁腳涉嫌向選民交付1萬元，要求投票支持，有樁腳已坦承收賄，但曾振炎矢口否認，檢察官漏夜偵訊後，認為曾罪嫌重大，已向法院聲請羈押。

▲▼南投縣議員候選人曾振炎日前以縣議員兼任南投縣總工會理事長身分出席南投縣勞工運動大會。（圖／南投縣政府提供）

▲曾振炎日前以縣議員兼任南投縣總工會理事長身分出席南投縣勞工運動大會。

檢警調偵辦南投縣議員候選人曾振炎涉嫌現金行賄，檢察官訊後向法院聲請羈押候選人，檢察官於昨（14）日指揮法務部調查局南投縣調查站、中部地區機動工作站、南投縣政府警察局刑事警察大隊、南投分局、刑事警察局電信偵查大隊偵查第二隊，偵辦南投縣南投市（第一選區）候選人曾振炎涉嫌現金賄選案，經檢察官漏夜偵訊，認該候選人、樁腳等2人違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌重大，候選人部分向法院聲請羈押（尚未裁定），樁腳交保3萬元，受賄選民訊後請回。

▼曾振炎為求連任，涉嫌夥同樁腳進行買票，遭檢方聲押。（圖／翻攝曾振炎臉書）

▲▼南投本屆首傳縣議員候選人賄選遭檢方聲押。（圖／翻攝曾振炎臉書）

據調查，曾為2屆國民黨籍議員的曾振炎，今年再度尋求連任，但這次因官司纏身、未獲國民黨提名，他涉嫌於上月底某日，向選區有投票權之選民交付賄賂1萬元，除請求其投票支持外，並請該選民協助行賄其他有投票權人。查賄團隊於14日上午持南投地院核發之搜索票，搜索3人共4處所，另通知6名選民到案釐清案情。

檢警呼籲，買票賄選最高可判處10年有期徒刑，賣票也可判處3年有期徒刑，南投地區檢、警、調、廉、移查賄團隊，在臺中高分檢主任檢察官及檢察官進駐後，將更有效整合團隊力量，嚴查賄選，呼籲候選人及其樁腳切勿以身試法。民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，請迅速、勇敢提出檢舉，對於檢舉人之身分絕對嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲得最高500萬元檢舉獎金。

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