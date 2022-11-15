柯建銘建議11/25立法院停會　時代力量批：重大法案嚴重落後

▲ 柯建銘、邱顯智。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

九合一大選26日登場，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨表示，考量朝野政黨都在助選，建議25日立法院停會一次，只要朝野黨團簽字就好。時代力量立法院黨團15日上午召開記者會，批評重大法案嚴重落後，應逕付二讀加速審議。總召邱顯智表示，柯建銘說立法院沒有法案可以審，所以要為地方選舉停開院會，然而目前躺在立法院的草案，包括《平均地權條例》、《礦業法》等，都因國民兩大黨不排審，院會完全沒有辦法討論。

邱顯智也說，另外與居住正義有關的《平均地權條例》，包含時力黨團在內在立院更有十個版本待審，更因為兩大黨「不排審、不作為」延宕至今。

針對打房措施，行政院在今年4月已通過《平均地權條例》修正草案並付委員會，但第五會期過去，平均地權條例修正草案還是未排入立法院審查，今年7月27日，內政部次長花敬群表示，現在就是市場最能夠接受衝擊和調節的時間點，內政部也表態，將協調立院優先修正平均地權條例。邱顯智表示，結果現在兩大黨為了選舉，立法院這個會期過了快一半，平均地權條例還是沒有排入審查。

另外，邱顯智補充，當下為了杜絕炒作、促進房市健全化，幫助即將成家立業的年輕人是刻不容緩的議題，執政黨如果真的重視當下年輕人們的困境，對於席次過半的民進黨團完全沒有過不了的法案、只有不想過的法案，然而令人遺憾的卻是，在九合一大選之前民進黨除了絕口不提元旦時總統蔡英文嚴懲不法炒作的宣示，民進黨團總召柯建銘委員更表示「接著就進入年底大選，談此議題的時機還不適宜」，無疑更是潑了台灣年輕人一大桶冷水。

副總召陳椒華強調，立法院不是沒有法案可以審，而是執政黨不願意審，以《礦業法》為例，時代力量自第九屆以來，長期且多次呼籲經濟部儘速啟動修法。在第十屆，行政院於今年五月終於將《礦業法》送進立法院，然後就時光暫停，待審至今。