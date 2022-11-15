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關心溪北偏鄉　黃偉哲修繕1.2KM農水路打造31條小黃公車路線

▲台南市長黃偉哲重視城鄉交通發展平衡，4年來完成修繕1200公里農水路，設置31條小黃公車路線，滿足更多居民的醫療、就學、日常休閒等需求。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲重視城鄉交通發展平衡，4年來完成修繕1200公里農水路，設置31條小黃公車路線，滿足更多居民的醫療、就學、日常休閒等需求。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲重視城鄉交通發展平衡，4年來完成修繕1200公里農水路，長度可繞台灣一圈；日前也宣布將於六甲、山上、善化、西港等平原散村再加入11條小黃公車路線，屆時大台南將有31條小黃公車路線，滿足更多居民的醫療、就學、日常休閒等需求。

黃偉哲認為，改善農水路就是改善農村的「高速公路」，對於溪北及偏鄉而言尤其重要，近2019-2022年來台南市投入經費34.52億元，累計完成修繕農路約1004公里、水路約134公里及漁路約104公里。

▲台南市長黃偉哲重視城鄉交通發展平衡，4年來完成修繕1200公里農水路，設置31條小黃公車路線，滿足更多居民的醫療、就學、日常休閒等需求。（圖／記者林悅翻攝，下同）

後壁區在地青農說：「在改善前，農路就是石頭及爛泥巴，下雨天耕作比較容易發生意外，耕田機、車子、摩托車有時會不小心掉進水溝，如果是下大雨就根本沒有辦法走，加上路太窄根本無法會車。自從改善後，路變寬方便很多，明顯減少交通意外。」

新營區里長則表示：「我們這邊的農路改善得很好，目前看到的路很寬，水溝還會通，對我們農民是很大的幫助，改善後差很多啦！」

▲台南市長黃偉哲重視城鄉交通發展平衡，4年來完成修繕1200公里農水路，設置31條小黃公車路線，滿足更多居民的醫療、就學、日常休閒等需求。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府指出，台南市的面積是台北市的八倍大，且各行政區地形、人口分布及發展差異甚大，如東邊臨山的玉井南化區，又或是西邊濱海的七股北門區，因屬偏鄉，聚落分散不集中，且居民多為銀髮族及年幼學童，屬於交通外出較為弱勢的族群。

市府從2019年開始推動「小黃公車」服務，利用計程車車型小的特色，營駛偏鄉的公車路線，深入傳統大巴無法觸及到的區域，加上收費比照公車，同享基本里程8公里免費、轉乘優惠等折扣，使用市民卡敬老卡、愛心卡亦享免費搭乘。可謂付公車的票價、享受計程車的服務。

▲台南市長黃偉哲重視城鄉交通發展平衡，4年來完成修繕1200公里農水路，設置31條小黃公車路線，滿足更多居民的醫療、就學、日常休閒等需求。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了進一步提升小黃公車的服務彈性，台南市領先全國推出「預約站牌」，方圓1公里內皆可預約「到府接送」，高齡者再也不需邁著沉重步伐至站牌處等車，更能滿足偏鄉居民最後一哩路之交通需求。

左鎮公館社區發展協會總幹事陳柳足感懷地說，以前老人家從草山走到南168線道路的公車站牌足足要2小時，小黃公車推出之後，解決老人家外出問題，現在她看到長者有車搭的畫面，眼淚都快掉下來了，直說「這是最有人性、最溫暖的政策」。

市府也將小黃公車串聯醫療資源，例如在左鎮公館社區、大內環湖社區等巡迴醫療據點處增設小黃公車站牌，透過健保署巡迴醫療據點把醫師送進來，市府的小黃公車把長輩送過去，讓偏鄉長輩可以接受良好醫療服務和生活照顧。

市府指出，接下來即將陸續開通的11條小黃公車路線，是歷年來最大規模的一次，不只是過去已服務的山區、海線，可進一步的再擴及更多散村地，貼近在地需求，保障偏遠地區長者就醫、孩童就學及居民日常採買都不成問題。

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